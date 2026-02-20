¡Atención conductores! Consulta AQUÍ si tu vehículo tiene multas

En el Perú, determinadas actividades generan obligaciones tributarias cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones severas. Cuando las deudas no se cancelan dentro de los plazos establecidos, las autoridades están facultadas para aplicar medidas cautelares, entre ellas la retención de vehículos, tal como lo contempla la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. En el ámbito de las infracciones de tránsito, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima ha puesto a disposición de los conductores una herramienta digital que permite recibir notificaciones sobre papeletas pendientes y órdenes de captura vehicular a través de mensajes de texto. Esta plataforma busca facilitar el acceso oportuno a la información y prevenir consecuencias mayores por falta de pago.

Tu manejo a diario podría estar afecto a algún tipo de sanción económica u orden de captura que no te notificaron de manera presencial, sin embargo, y gracias a “Alerta Pitazo” del SAT gratuitamente, hoy vía mensaje de texto puedes recibir esa información puntual.

CONSULTA AQUÍ SI TU VEHÍCULO TIENE MULTAS

Según lo precisa el ente recaudador de Lima, dicha plataforma figura habilitada para obtener “registro de una nueva multa de tránsito en la placa inscrita”, y “aviso de orden de captura por la placa inscrita”, pero solo si figuras registrado de la siguiente manera:

1- Ingresa a link de “Alerta Pitazo”

2- Si ya cuentas con usuario creado, coloca número de celular registrado previamente, y el tipo de documento que portas junto a propios dígitos.

3- Pulsa en “No soy un robot”, y por último en “Iniciar sesión”

Accediendo por primera vez a la plataforma de alerta, el SAT te informa que debes darle clic a la opción “Aún no estoy registrado”, y tras completar los datos solicitados, tu cuenta quedará activada a fin de ser notificado sobre la imposición de multas entorno a placa de vehículo.

De dicha forma, tu como propietario de vehículo podrás acceder a información referente a las papeletas de tránsito u órdenes de captura con las cuales puedas estar en riesgo, y mediante mensaje de texto activado para regularizar una o ambas situaciones.

VERIFICA CON LINK VÍA SAT SI TU VEHÍCULO CUENTA CON ORDEN DE CAPTURA

Conforme transcurren los años, existen pagos que no deben dejarse de realizar tomando en cuenta calendario de vencimientos como el establecido por el SAT para hacer efectiva la cobranza de importantes conceptos tributarios.

En ese sentido, la propia entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), revela que uno de los tipos de sanciones que llevan a cabo ante incumplimiento de obligaciones, es el internamiento de automóviles bajo orden de captura, y mediante medida cautelar establecida en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva cuyos lineamientos establecen precisamente los detalles entorno a embargo.

Al respecto, te contamos que desde la comodidad de tu hogar, hoy puedes conocer ingresando a este link del SAT, si como propietario tu unidad vehicular se encuentra afecta a sanción que implica llevarlo a depósito como forma de pago, o finalmente ya figura ingresado por tributos no cancelados.

Una vez dentro de página, los usuarios que requieren realizar la consulta acerca de ordenes de captura, solo deben colocar el número de placa de su automóvil, y copiar el mismo código de seguridad que aparece en ese instante antes de darle clic a “Buscar”.

Resulta importante mencionar y destacar a la vez, que hacia inicios de julio 2025, el SAT como entidad adscrita a la MML, reportaba que un total de 104 mil 533 vehículos contaban con orden de captura vigente en la capital, y por ende corrían el riesgo de ser embargados.

SAT: LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA PAGAR TUS TRIBUTOS MEDIANTE LA BANCA MÓVIL DEL BCP

Al respecto, te contamos que el SAT en Perú te brinda variadas alternativas para poder llevar a cabo dicho trámite, y sin salir de casa, siendo los siguientes pasos aquellos que debes tomar en cuenta a fin de poder abonar con éxito el impuesto establecido:

Ingresa a App Banca Móvil - BCP .

. Selecciona “Pagos de Servicios” .

. En buscador digita “SAT LIMA” o la ciudad desde donde deseas efectuar el pago .

. Elige seguidamente el concepto habilitado que deseas cancelar:

- Impuesto Predial

- Impuesto Vehicular

- Arbitrios

- Alcabala

- Fraccionamiento de Papeletas

Digita el código del servicio a pagar colocando tu “Número de Cuenta Corriente” .

. Tras verificar importe y seleccionar cuenta de cargo, confirma operación mediante tu Token Digital o físico.

Cabe resaltar, que asimismo el pago de tributos efectuados ante el SAT a nivel nacional, puede hacerse efectivo mediante otras plataformas y hasta billeteras digitales de bancos autorizados como BBVA, Interbank, BanBif, Scotiabank, entre otros que finalmente hoy terminan conformando amplia red de agencias.

