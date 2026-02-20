¡Atención conductores! Consulta AQUÍ si tu vehículo tiene multas

Por Redacción EC

En el Perú, determinadas actividades generan obligaciones tributarias cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones severas. Cuando las deudas no se cancelan dentro de los plazos establecidos, las autoridades están facultadas para aplicar medidas cautelares, entre ellas la retención de vehículos, tal como lo contempla la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. En el ámbito de las infracciones de tránsito, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima ha puesto a disposición de los conductores una herramienta digital que permite recibir notificaciones sobre papeletas pendientes y órdenes de captura vehicular a través de mensajes de texto. Esta plataforma busca facilitar el acceso oportuno a la información y prevenir consecuencias mayores por falta de pago.

