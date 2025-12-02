Desde finales de noviembre, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se vienen desarrollando en distintas sedes, con la participación de más de 4 000 deportistas provenientes de 17 países. Durante más de dos semanas, los deportistas compiten con el objetivo de alcanzar la medalla de oro y también prepararse para las próximas competencias internacionales. Es así que, como parte del desarrollo de las disciplinas de ciclismo y marcha atlética, la Municipalidad de Lima anunció que se cerrará temporalmente la Costa Verde, lo que afectará el tránsito en diversos distritos de la capital. Ante ello, se dio a conocer el plan de desvío para los conductores y transportistas que circulan por esta importante vía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL PLAN DE DESVÍO EN LA COSTA VERDE POR LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2025?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lima anunció el plan de desvíos en la Costa Verde este fin de semana, a fin de que los conductores tomen sus precauciones ante esta nueva medida. Y es que, el cierre responde a las competencias que se llevarán a cabo como parte de los Juegos Bolivarianos 2025, lo que implica a que se clausure de manera temporal toda esta importante avenida. Según el municipio, la competencia de ciclismo, que contará con la presencia de decenas de deportistas en la zona, obligará a un nuevo cierre vial desde las 11:30 p. m. del jueves 4 de diciembre hasta la 1:00 p. m. del viernes 5.

La Municipalidad de Lima anunció un nuevo cierre en toda la Costa Verde para este 5 de diciembre. Foto: MML

Frente a eso, conforme indica el desvío vehicular de norte a sur, los conductores deberán transitar por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya. Mientras que, de sur a norte, los vehículos circularán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz. En cuanto a la competencia de marcha atlética, la Costa Verde permanecerá cerrada este viernes 5 de diciembre a partir de las 11:30 p. m. hasta la 1 p. m. del sábado 6 de diciembre. Los usuarios (norte a sur) deberán utilizar las avenidas Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, Prolongación San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. En sentido contrario, de sur a norte, el tránsito será desviado por los accesos Regatas y Tenderini.

Decenas de deportistas competirán en la Costa Verde este sábado 6 de diciembre por los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: MML

¿DE QUÉ TRATA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS?

Los Juegos Bolivarianos son uno de los eventos deportivos más importantes de la región, ya que integran un circuito internacional de competencias multidisciplinarias diseñado para fortalecer la unión deportiva entre las naciones sudamericanas. De acuerdo con información oficial, este evento congrega a delegaciones de países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, quienes participan en diversas disciplinas olímpicas y paralímpicas.

