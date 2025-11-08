El próximo miércoles 12 de noviembre, los ciudadanos de dos regiones del país tendrán la oportunidad de acceder de manera gratuita al DNI electrónico, gracias a campañas impulsadas por municipalidades locales en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación oficial y promover la inclusión de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Estas jornadas se desarrollarán en diversas zonas urbanas y periféricas, con el objetivo de reducir brechas de identificación y fomentar la participación ciudadana en los servicios del Estado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE SE ENTREGARÁ EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS Y QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Puno

La Municipalidad Distrital de Pichacani-Laraqueri llevará a cabo una campaña especial dirigida principalmente a niños y niñas de 0 a 17 años y adultos mayores de 65 años en adelante. Los asistentes podrán realizar trámites como el cambio de imagen, la renovación del DNI amarillo o azul al formato electrónico, así como la gestión por caducidad o duplicado. La atención se brindará desde las 8:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. en la oficina del Registro Civil de la municipalidad.

Junín

La Municipalidad Provincial de Jauja realizará una jornada gratuita en la plaza de Armas, desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m., dirigida a residentes de la ciudad y de los 33 distritos de la provincia. Durante el evento, los ciudadanos podrán tramitar la inscripción por primera vez, la renovación o el duplicado del documento. Además, se ofrecerá atención especial para menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, junto con un servicio de fotografía gratuito, según informa Infobae.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.