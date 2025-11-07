Desde el 28 de agosto de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó de emitir el tradicional DNI azul para dar paso a una nueva etapa de digitalización. A partir de ahora, todos los ciudadanos peruanos deberán tramitar el moderno DNI electrónico, una versión más segura y tecnológica del documento nacional.

Con el fin de facilitar el cambio, el Reniec ha lanzado una campaña especial que reduce el costo del trámite durante todo el 2025 para quienes cumplan con un requisito específico. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL SERÁ EL NUEVO COSTO DEL DNI ELECTRÓNICO 2025?

El Reniec informó que el nuevo DNI electrónico tendrá un costo promocional de S/30, el mismo precio que actualmente tiene el DNI azul. Este descuento se mantendrá durante todo el 2025, como parte de una campaña que busca incentivar el cambio hacia la versión digital del documento.

(Fuente: El Peruano)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PRECIO ESPECIAL?

El beneficio está dirigido a los ciudadanos que tramiten por primera vez el DNI electrónico. Además, quienes ya hayan realizado el pago por cualquier trámite del DNI azul podrán aprovecharlo para migrar a la versión electrónica. El proceso se realiza únicamente de manera presencial, ya que se requiere registrar los datos biométricos del titular.

¿QUÉ PASARÁ CON EL DNI AZUL QUE AÚN ESTÁ VIGENTE?

Reniec aclaró que el DNI azul seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento. Durante ese tiempo, los ciudadanos podrán usarlo sin problemas para identificarse, votar y realizar trámites. Sin embargo, una vez que caduque, será obligatorio obtener el DNI electrónico para seguir identificado oficialmente ante el Estado, según informa el diario La República.

(Foto: Andina)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.