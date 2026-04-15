Por Redacción EC

En el Perú, los métodos de pago de sueldos han evolucionado con el avance de la tecnología, permitiendo que trabajadores tanto del sector público como privado accedan a sus ingresos mediante herramientas digitales. A partir de la normativa vigente, se autorizó el uso de billeteras electrónicas como un medio válido para efectuar el depósito de remuneraciones. Entre estas alternativas se encuentra la aplicación Yape, creada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), que ahora puede ser utilizada como una opción formal para transferir salarios a quienes opten por este sistema. Esta iniciativa busca diversificar los canales de pago y hacer más sencillas las operaciones financieras desde dispositivos móviles. Sin embargo, la adopción de este mecanismo no es automática, ya que dependerá de cada empleador incorporarlo dentro de su modalidad de pagos. Para ello, también es necesario que el trabajador exprese su consentimiento para recibir su sueldo a través de esta plataforma digital.