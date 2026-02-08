Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició desde el 7 de febrero el pago de un importante subsidio económico dirigido a uno de los grupos más vulnerables del país. La medida busca aliviar los gastos básicos de miles de familias y garantizar mejores condiciones de vida a personas que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Infórmate, Perú! Fechas clave de las elecciones 2026: cronograma oficial y qué ocurre en cada etapa
Tramites

¡Infórmate, Perú! Fechas clave de las elecciones 2026: cronograma oficial y qué ocurre en cada etapa

Turista ecuatoriano queda sorprendido al comprar una tarjeta del Metropolitano en segundos y compara con Quito: “Parece estar a años luz”
Tramites

Turista ecuatoriano queda sorprendido al comprar una tarjeta del Metropolitano en segundos y compara con Quito: “Parece estar a años luz”

¡Cuidado! Crear un RUC con datos falsos ahora puede llevarte hasta 5 años a prisión: ¿Qué dice la ley y qué cambió?
Tramites

¡Cuidado! Crear un RUC con datos falsos ahora puede llevarte hasta 5 años a prisión: ¿Qué dice la ley y qué cambió?

¿Tienes una multa electoral? Consulta AQUÍ y págala en minutos con solo tu DNI
Tramites

¿Tienes una multa electoral? Consulta AQUÍ y págala en minutos con solo tu DNI