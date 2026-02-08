El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició desde el 7 de febrero el pago de un importante subsidio económico dirigido a uno de los grupos más vulnerables del país. La medida busca aliviar los gastos básicos de miles de familias y garantizar mejores condiciones de vida a personas que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad.

Con un nuevo padrón ya en marcha y un cronograma de pagos confirmado para todo el 2026, los beneficiarios podrán acceder a este apoyo a través del Banco de la Nación. Descubre quiénes pueden cobrar, cómo verificar si estás en la lista y cuáles son las próximas fechas de pago programadas para este año.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS?

El subsidio corresponde al Programa Nacional Contigo, una iniciativa del Midis dirigida a personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. El apoyo consiste en un pago de S/300, que busca ayudar a los beneficiarios a cubrir necesidades esenciales como alimentación, medicamentos y otros gastos prioritarios.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA CONTIGO?

Entre las condiciones indispensables para ingresar al programa se encuentran:

Contar con un certificado que acredite discapacidad severa.

Estar clasificado como pobre o pobre extremo según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

No recibir ingresos ni pensiones del sector público o privado.

Estos criterios buscan asegurar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

¿CÓMO SABER SI FORMAS PARTE DEL ACTUAL PADRÓN DE PAGO?

Las personas interesadas en conocer si han sido incluidas en el padrón vigente pueden acceder al siguiente LINK.

Asimismo, también pueden ingresar a la plataforma SICONTIGO, seleccionar la opción “Consulta rápida” y colocar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para conocer su estatus dentro del programa.

¿DÓNDE Y CÓMO SE PUEDE COBRAR EL SUBSIDIO?

Los beneficiarios deberán acudir a los canales oficiales del Banco de la Nación, como agencias, cajeros automáticos o agentes autorizados, presentando su Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de la entidad financiera. De esta manera, podrán retirar el monto asignado de forma segura y directa.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA EL 2026?

Si no fuiste incluido en el primer padrón del año (enero-febrero), aún tienes otras oportunidades para recibir el subsidio. El cronograma oficial contempla varias fechas a lo largo del 2026:

Padrón II (marzo-abril): pago el 25 de abril.

Padrón III (mayo-junio): pago el 20 de junio.

Padrón IV (julio-agosto): pago el 22 de agosto.

Padrón V (setiembre-octubre): pago el 24 de octubre.

Padrón VI (noviembre-diciembre): pago el 5 de diciembre.

Cada padrón incorpora beneficiarios según los criterios de evaluación del programa.

¿QUÉ ES EL MIDIS?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es la entidad encargada de diseñar y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad en el Perú.

A través de distintos programas sociales, este ministerio impulsa la inclusión social, facilita el acceso a derechos y oportunidades, y promueve el desarrollo de capacidades a lo largo de todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, articulando esfuerzos con otras instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil para reducir la desigualdad y garantizar una atención integral.

