El Gobierno peruano ha ratificado la entrega de un importante bono de 300 soles para el presente ciclo fiscal, estableciendo las fechas definitivas en las que los ciudadanos seleccionados podrán retirar sus fondos. Esta iniciativa social busca garantizar un soporte económico constante para los sectores más frágiles de la población nacional.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO ECONÓMICO EN CUESTIÓN Y QUIÉNES LO RECIBEN?

La asistencia financiera corresponde al Programa Contigo, una iniciativa de asistencia financiera no contributiva gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Este beneficio está diseñado específicamente para ciudadanos peruanos que presentan una condición de discapacidad severa y que, además, se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.

Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE, el Midis garantiza la entrega de S/300 cada dos meses para este grupo poblacional, con el firme objetivo de mitigar sus necesidades básicas y elevar sus estándares de vida, según informa el diario El Popular.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE DEPÓSITO ESTABLECIDAS PARA ESTE AÑO?

Para que el dinero llegue a manos de los usuarios, la Unidad de Operaciones y Transferencias debe cumplir previamente con un proceso administrativo que incluye la recopilación de datos de diversas entidades, la elaboración técnica de la lista de afiliados y la ratificación final mediante una resolución oficial. Una vez concluidas estas etapas para cada uno de los seis padrones del año, los abonos se realizarán en los días que se indican a continuación:

Primer depósito (Enero-Febrero): se hará efectivo el 23 de febrero de 2026.

Segundo depósito (Marzo-Abril): disponible a partir del 24 de abril de 2026.

Tercer depósito (Mayo-Junio): programado para el 19 de junio de 2026.

Cuarto depósito (Julio-Agosto): se entregará el 21 de agosto de 2026.

Quinto depósito (Septiembre-Octubre): fijado para el 23 de octubre de 2026.

Sexto depósito (Noviembre-Diciembre): el último pago será el 04 de diciembre de 2026.

¿DÓNDE Y BAJO QUÉ MODALIDAD SE REALIZA EL RETIRO DEL DINERO?

La entidad financiera encargada de canalizar estos recursos es el Banco de la Nación. Los ciudadanos debidamente registrados tienen la libertad de acudir a cualquier sucursal de dicha institución o, para mayor agilidad, utilizar la red de cajeros automáticos distribuidos en todo el Perú.

¿QUÉ CANALES EXISTEN PARA VERIFICAR SI SOY PARTE DEL PADRÓN?

Existen múltiples vías para confirmar si una persona está incluida en la lista de beneficiarios del 2026. Los interesados pueden optar por las siguientes alternativas:

Plataforma Virtual: Acceder al portal SICONTIGO, donde solo se requiere el número de DNI y una contraseña de usuario para realizar la “Consulta rápida”.

Asistencia Telefónica: Comunicarse al número (01) 644 9006, marcando la opción 1, en el horario de atención de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Comunicarse al número (01) 644 9006, marcando la opción 1, en el horario de atención de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Gestión Presencial: Visitar la sede principal del MIDIS en San Isidro (Av. Paseo de la República N° 3101) o acudir a la Omaped (Oficina Municipal de Atención de las Personas con Discapacidad) más cercana en su municipalidad distrital.

