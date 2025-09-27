Miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) ahora pueden conocer con exactitud cuánto les corresponde por la devolución de aportes. Se trata del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), un documento oficial que detalla los montos reconocidos y abonados a cada beneficiario. La Secretaría Técnica del Fonavi ya habilitó la plataforma para quienes integran el Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025) y otros grupos anteriores.

Este procedimiento es clave porque permite confirmar las cifras recibidas en el Banco de la Nación desde el pasado 28 de agosto, las cuales varían desde S/40 hasta más de S/10 mil. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SE CONSULTA EL CERAD Y VERIFICAR EL MONTO?

Para acceder al detalle del dinero reconocido, los fonavistas deben ingresar al portal oficial habilitado por la Secretaría Técnica: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/.

El procedimiento es bastante sencillo y seguro. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al enlace oficial. Escribir el número de DNI del titular. Digitar la contraseña personal. Completar el captcha de seguridad.

Al culminar estos pasos, se podrá descargar el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista, un documento que muestra de forma clara el monto ya entregado o, en su defecto, el que aún está pendiente de cobro. De esta manera, cada beneficiario tiene la tranquilidad de contar con una constancia oficial de los pagos realizados y de los que están programados.

¿QUÉ GRUPOS PUEDEN DESCARGAR SU CERAD?

Aunque la novedad principal es el acceso para los 73.739 beneficiarios del Reintegro 4 (agosto 2025), no son los únicos. La consulta en línea está habilitada también para quienes integraron otros pagos anteriores. Los grupos habilitados son los siguientes:

Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025).

Tercer Grupo de Reintegro (abril 2025).

Vigésimo Primer Grupo de Pago (diciembre 2024).

Segundo Grupo de Reintegro (agosto 2024).

Primer Grupo de Reintegro (mayo 2024).

Vigésimo Grupo de Pago (diciembre 2023).

De esta forma, tanto beneficiarios recientes como aquellos que cobraron en años previos pueden revisar y confirmar cuánto se les reconoció, según informa Infobae.

Foto: El Peruano

¿LOS HEREDEROS DE LOS FONAVISTAS FALLECIDOS TAMBIÉN PUEDEN ACCEDER AL REINTEGRO 4?

Sí. Los familiares de fonavistas fallecidos tienen la posibilidad de consultar el estado de su trámite de devolución. Para ello deben ingresar al siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/. Allí se coloca el número de DNI del titular para verificar si el proceso está aprobado.

La Secretaría Técnica ha precisado que la publicación de la lista de deudos se mantiene disponible por 45 días calendario. Durante este periodo, cualquier persona que considere tener derecho a la devolución puede presentar oposición en el Banco de la Nación. Si nadie reclama en ese plazo, se genera automáticamente la orden de pago para el heredero que registró la solicitud.

Una vez emitida la orden de pago, los familiares están habilitados para acudir al banco y cobrar la devolución correspondiente. Es importante remarcar que, cumplido el periodo establecido, ya no será posible incorporar nuevos deudos para ese fonavista, quedando cerrado el procedimiento y asegurando la entrega a quienes acreditaron correctamente su derecho.