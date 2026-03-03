Las aplicaciones de pago electrónico actualmente favorecen a una enorme cantidad de personas en territorio peruano, debido a que permiten gestionar transacciones económicas sin utilizar billetes o monedas, además de integrar herramientas que facilitan la cancelación de recibos y facturas desde casa. En ese sentido, a continuación se analizará la información relacionada con los topes establecidos por la plataforma Yape y el procedimiento para ajustarlos cuando el usuario lo considere conveniente.

¿Cómo cambiar mi límite de yapeo diario? Sigue estos pasos para hacerlo

Si eres Yape con BCP o Yape con DNI, puedes elegir el monto total a yapear por día. Tú decides entre estas 3 opciones: S/ 500, S/ 950 o S/ 2,000.

Para aumentar o reducir tu límite diario, sigue estos pasos:

-Ingresa a tu perfil desde el ícono de la persona en la pantalla de inicio.

-Ubica y selecciona la opción de “Límites transaccionales”. Puedes ingresar directamente

usando este ENLACE.

-Elige el límite de yapeo diario que prefieres.

-Si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.

-Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo! Recibirás un correo de confirmación.

Paga tus servicios en segundos: usa ASÍ Yape y olvídate de las colas

Si aún no has probado esta función, no te preocupes: es fácil de usar, ágil y está disponible las 24 horas para quienes tengan Yape vinculada a una cuenta del BCP o a su DNI. Más abajo te explicamos cómo emplearla correctamente y qué detalles verificar para prevenir problemas.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

En caso de no encontrar el aviso en la bandeja de entrada, es recomendable verificar las secciones de correo no deseado o spam, ya que el mensaje podría haberse filtrado allí. Ten en cuenta también que la notificación puede demorar algunos minutos en llegar, por lo que lo mejor es esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.