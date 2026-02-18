En Perú, más de 15 millones de usuarios emplean Yape, tanto para cobrar ventas en sus emprendimientos como para enviar dinero en sus operaciones diarias. Esta reconocida herramienta financiera del Banco de Crédito del Perú brinda también la opción de pagar recibos domésticos y aprovechar descuentos en establecimientos afiliados.

Dentro de ese marco, la plataforma incorpora la alternativa de pedir financiamiento a través del servicio denominado “Créditos Yape”, disponible para quienes reúnan las condiciones exigidas. A continuación, te detallamos la información esencial al respecto.

¿Cómo pido un crédito desde Yape?​ Sigue estos pasos

Los créditos Yape están para ayudarte a cubrir las necesidades que tengas. Podrás pedir uno de lunes a domingo, de 5 a.m. a 11:59 p.m.

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio. Usa la opción “Simula tu crédito”. Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar. Elige una fecha para el pago de tu crédito. A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento. Revisa el resumen y acepta las condiciones. Ingresa el código de validación que te llegará al celular. ¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo puedo yapearle a alguien que no figura entre mis contactos?

Desde 2016, las transferencias en el país han ganado flexibilidad gracias a Yape, la aplicación del BCP que ha ido incorporando herramientas con el tiempo. Entre sus funciones más útiles está la posibilidad de enviar dinero a alguien aunque no figure en tu lista de contactos.

Para realizar este tipo de envío sin tener registrado el nombre del receptor, la plataforma permite dos métodos: escanear el código QR del usuario o ingresar directamente el número de celular correspondiente.

Para enviar o recibir dinero con Yape, no es necesario tener el número de celular en tus contactos.

Puedes yapear de dos formas:

Escaneando el código QR:

Para recibir yapeos, encuentra tu código en la pantalla de inicio de sesión y muéstraselo a la otra persona. Si tú vas a enviar, usa el botón de “Escanear QR” que verás al iniciar sesión en Yape. La información de la otra persona se cargará automáticamente.

Ingresando el número de celular:

Ingresa a Yape

Dale clic al botón inferior derecho “Yapear”

Escribe o pega el nuevo número en el buscador y selecciona “A nuevo celular”

Valida el nombre y número de destino, ingresa el monto de yapeo y dale clic a “Yapear”

¡Listo! Tu yapeo se realizó con éxito