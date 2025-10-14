Durante años, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) funcionó en el Perú como un sistema de recaudación destinado a impulsar proyectos de vivienda para personas con bajos recursos. Su meta principal fue apoyar a miles de trabajadores a acceder a un hogar digno. Hoy, décadas después, muchos adultos mayores siguen a la espera de recuperar ese dinero que aportaron durante su vida laboral.

Para facilitar este proceso, la Secretaría Técnica del Fonavi ha puesto a disposición una plataforma virtual donde los exaportantes pueden consultar si forman parte del padrón de beneficiarios autorizados para cobrar su devolución. El pago se realiza a través del Banco de la Nación, y en esta nota te explicamos paso a paso cómo saber si te corresponde el cobro y qué debes hacer para acceder a tu dinero.

Consulta con tu DNI si tienes algún pago pendiente en la Devolución de FONAVI 2025

Como es bien sabido, hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

-Accede a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este LINK .

-Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

-Ingresa el código captcha.

-Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

¿Qué documentos deben presentar los herederos de los fonavistas para cobrar el Reintegro 4 de FONAVI?

A través de la plataforma del Banco de la Nación se anunció el cronograma de pagos que inició el pasado 28 de agosto según el último dígito del DNI. Aunque ya se cumplió con el calendario de pagos, los fonavistas aún pueden acercarse a cualquier agencia del BN a nivel nacional para cobrar su dinero. “Pueden cobrarlo hoy día, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. (...) En cualquier momento. No hay tiempo de caducidad”, explicó Eduardo Gaytán, Jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de apoyo al fonavista para Andina.

Asimismo, según la resolución administrativa n.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, a partir del 8 de septiembre será también el turno para los herederos de los fonavistas fallecidos, quienes sin importar el dígito con el que culmine su documento de identidad, podrán acercarse al Banco de la Nación de todo el país con su DNI y Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido (LINK) para que se permita cobrar.

¿Qué más debes saber sobre los requisitos a cumplir?

Eso no es todo, otros de los requisitos, de acuerdo con el grado de parentesco con el fonavista fallecido, se le solicitará documentación específica. Es decir, en el caso de la viuda o viudo, será necesario presentar una copia certificada del acta de matrimonio, ya sea en el anverso y reverso, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario, expedida por el Reniec, municipalidades u otras entidades competentes.