Tras el inicio de diciembre 2025, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el abono de su dinero a través del Banco de la Nación. Es así que, según el cronograma de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cerca de 771 459 pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar a partir del 5 de diciembre según la primera letra del apellido paterno. De esta manera, la entidad pública recomendó a los asegurados a recibir su pensión de forma directa en bancos, cajeros automáticos, ventanillas o agentes autorizados, garantizando un proceso seguro y sin intermediarios. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL DECRETO LEY 19990

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a diciembre 2025. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Viernes 5 de diciembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Miércoles 10 de diciembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Jueves 11 de diciembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Viernes 12 de diciembre

Pago a domicilio | del martes 16 y el viernes 19 de diciembre.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE RETIRO DE LA ONP?

A través del proyecto de ley n.º 12648/2025-CR, la congresista de Podemos Perú, Ariana Maybee Orué Medina, presentó una iniciativa que permite un eventual retiro de la ONP de hasta 4 UIT (S/ 21 400) de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), y que se pagaría progresivamente a través de depósitos bancarios. Según la propuesta legislativa, se basa en la crítica situación económica que se vive en algunas partes del país, por lo que con el dinero puede destinarse al pago de deudas, a la realización de tratamientos de salud o incluso a cubrir la inicial de un departamento.

De esta manera, pese a que el proyecto de ley se encuentra por ahora en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República a fin de ser debatida, este establece cuatro condiciones fundamentales que permitirían acceder al desembolso. Entre los requisitos figuran estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones y acceder a una pensión de jubilación, no haberse trasladado al Sistema Privado de Pensiones (AFP), que el monto a retirar no sea mayor al total de aportes acumulados por el afiliado y, finalmente, no haber recibido el Bono de Reconocimiento.

