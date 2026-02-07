¿Debes una multa electoral? Consulta AQUÍ y págala en minutos usando tu DNI

Ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado que aquellos ciudadanos que arrastren deudas por no sufragar o por ausentarse de sus labores como miembros de mesa enfrentarán diversas restricciones administrativas.

Es fundamental que los electores verifiquen su situación actual para evitar sorpresas desagradables al realizar gestiones legales o comerciales. Contar con una multa pendiente es un obstáculo que puede resolverse de forma rápida y sencilla a través de las plataformas digitales oficiales. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER SI TIENES UNA MULTA ELECTORAL Y CÓMO PAGARLA?

El JNE ha habilitado un sistema digital que permite a cualquier elector revisar su situación electoral en pocos pasos. El procedimiento es sencillo y no requiere intermediarios.

Para consultar y pagar una multa electoral debes realizar los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta de multas del JNE. Registra tu número de DNI y valida los datos solicitados por el sistema. Revisa si existen infracciones registradas y el monto total pendiente. Realiza el pago a través de Págalo.pe, el Banco de la Nación u oficinas autorizadas.

Una vez confirmado el pago, la información se actualiza en el sistema y las restricciones asociadas a la multa se levantan automáticamente.

¿Cómo pagar tu multa electoral si no votaste o no cumpliste con ser miembro de mesa?. (Foto: Gob.pe)

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE NO PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?

Mantener una multa impaga genera bloqueos administrativos que se activan de manera inmediata. Estas limitaciones afectan diversos trámites públicos y privados, entre ellos:

Dificultades para iniciar o participar en procesos judiciales y administrativos.

Imposibilidad de realizar actos notariales como contratos o escrituras.

Restricciones en trámites de estado civil, como matrimonio, divorcio o inscripciones registrales.

Obstáculos para postular o ejercer cargos públicos.

Limitaciones para obtener brevete, acceder a programas sociales o salir del país.

Estas medidas se mantienen hasta que la sanción sea cancelada o se apruebe una justificación o dispensa.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS DE LAS MULTAS ELECTORALES EN 2026?

Los costos por infringir la ley electoral varían dependiendo de la condición socioeconómica del distrito donde resides, según la clasificación oficial de pobreza.

En el caso de la omisión al sufragio, los montos se dividen de la siguiente manera:

Distritos no pobres: Deberán abonar S/ 110.00.

Distritos pobres: El monto asciende a S/ 55.00.

Distritos de pobreza extrema: La tasa es de S/ 27.50.

Por otro lado, si fuiste seleccionado para conformar una mesa de votación y no cumpliste con esta responsabilidad (ya sea por inasistencia o por negarte a reemplazar a un ausente), la penalidad es única y asciende a S/ 275.00.

Cabe resaltar que estas multas se suman si el ciudadano comete ambas faltas, según explica el diario La República.

Foto: USI

¿QUÉ PLAZOS EXISTEN PARA REGULARIZAR UNA MULTA ELECTORAL?

La normativa electoral establece tiempos específicos para resolver una infracción. Existen tres escenarios principales:

Justificación previa, que puede presentarse antes o el mismo día de la votación, de manera virtual o presencial, con sustento válido.

Dispensa posterior, que debe tramitarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la multa, adjuntando documentos que respalden la solicitud.

Cobranza coactiva, que se inicia si no se paga la multa tras la ejecución, con riesgo de medidas como embargos.

