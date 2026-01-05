Hace más de 20 años quedó desactivado el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) en Perú, y hoy sus beneficiarios reciben montos determinados como parte de la devolución de aportes que desde fines de 2025 viene haciendo efectiva la Comisión Ad Hoc. Sin embargo, todavía existen adultos mayores beneficiarios que no figuran en grupos de pagos puntuales, y siguen a la espera de poder integrar nueva lista durante el Año Nuevo 2026 iniciado con el mes de enero.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ NUEVA LISTA DE BENEFICIARIOS QUE AÚN NO COBRAN COMO FONAVISTAS PERUANOS?

Valorizado en más de 102 millones de soles, el reembolso fonavista correspondiente al mes de diciembre 2025, viene satisfaciendo las necesidades de poco más de 30 mil exaportantes, y a partir de entonces las personas que no lograron acceder a cobro, figuran a la espera de poder integrar nuevo listado.

Mediante proceso iniciado el jueves 18 de dicho mes, la devolución de contribuciones gestionada por la Comisión Ad Hoc, empezó a hacerse efectiva en favor del Vigésimo Segundo Grupo de Pago del Padrón Nacional, y algunas semanas después con el Año Nuevo iniciado, pueden conocerse mayores detalles entorno a próximo otorgamiento.

Según lo precisaba el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de dicho comité, Pablo Palacios, a fines de diciembre 2025, y en diálogo concedido al Canal Andina Online, se vienen haciendo todos los esfuerzos “para que, me imagino, en marzo o abril del próximo año pueda salir una nueva lista”, es decir, durante el primer semestre de un 2026 donde terminaría habilitándose más de 3 grupos de beneficiarios.

“La Comisión Ad Hoc es la que aprueba los grupos de pago o de reintegro, pero más o menos se han hecho entre tres y cuatro grupos de devoluciones al año“, refería también aunque sin brindar mayores detalles ni precisiones con respecto a la fecha puntual de venidero otorgamiento tras inicio de la lista número 22 desde el 18 de diciembre.

LINK PARA CONSULTA CON DNI SI ERES FONAVISTA E INTEGRAS EL GRUPO DE PAGO N° 22

Hoy desde los 70 años de edad como fonavista debidamente registrado en padrón, tienes la chance de cobrar esta nueva devolución de aportes, tal y como lo certifica de manera puntual la Resolución Administrativa Nº 1162 que autoriza los pagos destinados al Vigésimo Segundo Grupo de Pago.

De conformidad con lo acordado por la Comisión Ad Hoc, el monto ascendente a los reembolsos, supera los más de 102 millones de soles que en conjunto benefician desde el 18 de diciembre a un total de 31 mil 794 personas beneficiarias a nivel nacional, y cuyo acceso a este link podrá asegurarles figurar perteneciendo a la también denominada lista 22 sin límite de edad.

Para llevar a cabo tal cometido, cada adulto mayor o heredero beneficiario hoy solo debe acceder a Estado de Registro - ST según corresponda, e iniciar así la verificación online colocando el tipo de documento que porta, el número del mismo, y por último terminar copiando el código captcha que te aparezca mediante plataforma habilitada.

Miles son los fonavistas que mensualmente esperan cobrar monto asignado como devolución de aportes, siendo en esta ocasión la denominada LISTA 22 aquella que empezó a hacerse efectiva desde el 18 de diciembre, y mediante el BN. (Fuente: El Peruano)

Finalmente, y en tu condición de fonavista favorecido tras largos años de aporte, pulsa la opción “Consultar” para confirmar que tus datos personales y relacionados a tu periodo, estén debidamente inscritos, aunque si surgiera alguna traba o dificultad, la recomendación brindada por parte de la Comisión Ad Hoc es que puedas comunicarte al 640-8655 (plataforma única de atención virtual), acercarte a los centros MAC, o llamar a Aló Mac marcando el 1800.

Toma en consideración que si la respuesta es positiva a través de link compartido, la Resolución Administrativa Nº 1162 establece que cada beneficiario debe acercarse a ventanilla de agencia del Banco de la Nación (BN) para hacer efectivo el cobro de monto determinado, tomando en consideración el siguiente cronograma de devoluciones de acuerdo al último dígito de tu DNI:

0 - 1, 18 de diciembre

2 - 3, 19 de diciembre

4 - 5, 22 de diciembre

6 - 7, 23 de diciembre

8 - 9, 24 de diciembre

LINK PARA CONSULTAR EL MONTO QUE TE CORRESPONDE COBRAR COMO FONAVISTA BENEFICIARIO

Han transcurrido 26 años desde que el Fonavi cerrara operaciones en Perú de manera oficial, y hoy miles de adultos mayores son quienes continúan esperando cobrar aquel monto cuya consulta previa respecto a la cantidad puede llevarse a cabo ingresando a plataforma con información referente a Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD).

La página web a la cual nos referimos le permite a cada beneficiario no solo verificar documento que certifica la cifra exacta de dinero recibido si figuras incluido en grupos de pago, por ejemplo, sino también hasta descargarlo para presentarlo ante el BN y de esa forma evitar inconvenientes presencialmente.

Con respecto a la consulta en sí, hoy los fonavistas deben ingresar a la plataforma del CERAD, colocando su DNI de 8 dígitos y año de nacimiento (Ejemplo: 123456781955), luego clave SIFONAVI, y por último código captcha antes de “Consultar” como tal.