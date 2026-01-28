El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha un ambicioso plan de digitalización para este 2026, facilitando el acceso gratuito al DNI electrónico a miles de ciudadanos. Esta iniciativa busca eliminar las barreras económicas que impiden a las poblaciones más vulnerables contar con un documento moderno y seguro, permitiendo que cerca de 700,000 peruanos realicen el trámite sin costo alguno durante todo el año.

La medida se ejecutará mediante resoluciones que garantizan la gratuidad desde el primer día de enero hasta el cierre de diciembre, apoyándose en oficinas fijas y campañas itinerantes en coordinación con diversos gobiernos locales. Si quieres saber si cumples con el perfil para obtener este beneficio y cuáles son los sectores priorizados por el Estado, sigue leyendo.

Composición EC: Andina

¿CUÁLES SON LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN AL BENEFICIO POR EDAD O FUNCIÓN?

El primer sector identificado por el ente registral comprende a ciudadanos en etapas tempranas de vida y a quienes sirven en instituciones de seguridad nacional. Los beneficiados son:

Menores de edad, desde recién nacidos hasta los 16 años, que requieran inscribirse por primera vez o emitir su documento.

Miembros activos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Ciudadanos que acrediten alguna discapacidad.

Aquellos que sean registrados en el marco de campañas destinadas a los procesos de votación.

¿QUÉ CONDICIONES SOCIALES O GEOGRÁFICAS PERMITEN OBTENER EL DOCUMENTO SIN COSTO?

Existe un segundo bloque enfocado en la equidad social y la ubicación territorial, donde se prioriza a quienes enfrentan mayores dificultades de acceso. Este grupo incluye:

Individuos registrados como pobres o en pobreza extrema bajo los estándares del SISFOH.

Adultos mayores y personas pertenecientes a comunidades originarias o indígenas.

Habitantes de localidades rurales, áreas fronterizas o distritos ubicados en el VRAEM.

Personas inscritas en programas sociales del Estado y miembros del cuerpo de bomberos que colaboren en las jornadas de las elecciones generales de 2026.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ SOLICITAR ESTA EXONERACIÓN DE PAGO?

La normativa establece que la gratuidad tendrá una validez absoluta durante todo el calendario de 2026. El proceso se mantendrá vigente mientras el solicitante encaje en las categorías mencionadas y se presente en los puntos de atención autorizados. Para mayor seguridad, el Reniec sugiere a los interesados realizar la consulta respectiva en sus plataformas digitales o módulos de orientación antes de acudir a las oficinas físicas, según informa el diario La República.

DNI electrónico. (Fuente: Andina)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.