La Municipalidad del Rímac anunció la realización de una campaña gratuita para la renovación del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores del distrito. La actividad busca acercar los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a la comunidad y facilitar el acceso a la documentación oficial para quienes enfrentan mayores dificultades para realizar trámites.

La jornada se realizará este sábado 25 de octubre y ofrecerá distintos servicios vinculados al DNI electrónico, desde la renovación por caducidad hasta la actualización de datos personales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE SE ENTREGARÁ EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

La campaña se llevará a cabo en el Centro Cultural exBackus, situado en el jirón Chiclayo 594, en el distrito del Rímac. La atención comenzará a las 9 de la mañana y contará con 150 cupos disponibles para los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos por la organización municipal, según informa Infobae.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO?

Podrán participar menores de entre 1 y 17 años que asistan acompañados por su padre o madre, quienes deberán presentar su propio documento de identidad vigente. También se incluye a personas de 60 años a más, quienes solo deberán mostrar su DNI actual o una copia legible del mismo.

¿QUÉ SERVICIOS SE BRINDARÁN DURANTE LA CAMPAÑA?

Durante la jornada, los asistentes podrán tramitar la renovación del DNIe, actualizar su dirección domiciliaria, cambiar la fotografía o solicitar un duplicado en caso de pérdida o deterioro. Todos estos servicios serán gratuitos, y el personal municipal estará disponible para orientar a los ciudadanos en cada paso del proceso.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR?

Para los menores, se requiere la partida de nacimiento y la presencia obligatoria de uno de los padres o tutores. En el caso de los adultos mayores, bastará con presentar el DNI anterior o una copia del mismo. También se puede incluir una constancia de domicilio para validar la información registrada.

¿POR QUÉ DEBES ACTUALIZAR LOS DATOS DEL DNI ELECTRÓNICO?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que mantener los datos personales actualizados es esencial para acceder sin inconvenientes a servicios públicos y privados. Además, las modificaciones realizadas después del 14 de octubre no se incluirán en el padrón electoral de las elecciones generales de 2026, por lo que es recomendable actualizar la información cuanto antes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.