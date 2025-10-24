Cada cierto periodo, los ciudadanos y residentes de diversos países deben acercarse a las urnas para elegir a sus gobernantes, siendo hoy Argentina la nación donde estarán llevándose a cabo las Elecciones Legislativas 2025 haciendo uso de la Boleta Única Papel (BUP) por primera vez. En ese sentido, una de las preguntas que suelen realizarse con frecuencia tiene que ver con la posibilidad de emitir voto mostrando el Documento Nacional de Identidad (DNI) digital, y asimismo conocer los detalles entorno al listado de cédulas que figuran habilitadas para dichos comicios.

CONOCE SI ES VÁLIDO EL DNI DIGITAL PARA EMITIR VOTO EN ARGENTINA Y EL LISTADO DE TODAS LAS CÉDULAS PERMITIDAS

Senadores y diputados son aquellos funcionarios que en Argentina serán escogidos por parte de una ciudadanía cuyo voto se efectuará haciendo uso de la BUP de manera inédita, y debiendo presentar previamente la cédula con la cual figuran identificadas.

A través de la Dirección Nacional Electoral (DNE), hoy te compartimos información referente al DNI digital, y la posibilidad de poder mostrarlo para sufragar durante los comicios que estarán llevándose a cabo el domingo 26 de octubre.

De acuerdo a la información brindada oficialmente, las Elecciones Legislativas 2025 no cuentan con autorización a fin de permitir el uso de dicha cédula biométrica, considerándose solamente válidas aquellas que conforman el siguiente listado:

LIBRETA CÍVICA

LIBRETA DE ENROLAMIENTO

DNI LIBRETA VERDE

DNI LIBRETA CELESTE

DNI TARJETA

Queda constatado gracias a este listado, que cuando te acerques a tu local de sufragio, estarás impedido de emitir voto alguno si presentas el DNI de manera digital, copia de la cédula o capturas de pantalla, figurando así solamente habilitadas aquellas que te compartimos líneas arriba, es decir, únicamente físicas para cumplir con tu deber cívico, y escoger a 27 senadores nacionales, y 127 diputados.

EL PASO A PASO PARA EMITIR VOTO MOSTRANDO DNI FÍSICO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

1- El 26 de octubre llega a tu local de votación entre las 8 a.m. y las 6 de la tarde.

Previamente consulta dónde te toca emitir voto, y esto a través de la web o la app llamada Mi Argentina.

2- Al llegar a tu mesa de sufragio, entrega el DNI físico a la autoridad de mesa.

3- El presidente de mesa procederá a desprender la BUP del talonario, luego la firmará, y finalmente te la entregará junto con un bolígrafo.

4- Una vez ubicado en cabina de votación, revisa la BUP donde vas a encontrar tanto las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales, como cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

5- Marca con el bolígrafo que te proporcionaron, la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente.

6- Por último, dobla la boleta siguiendo las indicaciones detalladas en su dorso, y de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y el voto permanezca oculto.

Dirígete a la mesa e introduce la boleta en la urna para finalmente terminar firmando el padrón electoral.

Cabe resaltar con respecto a la BUP utilizada por primera vez en Argentina, que hoy es el instrumento de votación escogido para todos los procesos electorales nacionales, e implementado así gracias a la ley 27.781.