En el Perú, uno de los documentos más importantes es el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que permite al ciudadano identificarse y realizar diversos trámites en todo el país. En este sentido, con el fin de incentivar a más personas a obtener este documento, varias municipalidades a nivel nacional, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), están llevando a cabo campañas para entregar de manera gratuita esta el nuevo DNI electrónico 3.0. Por lo general, esta iniciativa está dirigida exclusivamente para niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE TRAMITAR EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATIS, SEGÚN RENIEC?

A través de sus redes sociales oficiales, la Municipalidad Distrital de Tupac Amaru Inca (Ica) anunció que este jueves 27 de noviembre desarrollarán una nueva campaña de DNI electrónico gratuito para los menores de 0 a 17 años. En esta oportunidad, solo habrá 50 cupos disponibles para la población local, por lo que, los interesados deberán acercarse en el horario de 9.00 a. m. a 3.00 p. m., en el auditorio Municipal. Entre los requisitos indispensables se solicita llevar una copia de un recibo de luz o agua, así como que los niños estén acompañados por su padre o madre, quienes deberán presentar su DNI físico o una fotocopia.

Por su parte, la Municipalidad del Centro Poblado San Miguel en Pisco informó que también se une a esta importante iniciativa a favor de los menores de 0 a 17 años de edad. Este grupo etario, quienes deberán estar acompañados de sus padres, tendrán que acercarse desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. en la oficina del mismo municipio. Por su parte, la Municipalidad del Centro Poblado Che Chen (Moquegua) comunicó que este 27 y 28 de noviembre inicia su campaña gratuita de DNIe para menores de 0 a 16 años. Según el municipio, se realizarán diversos trámites, como renovación del documento, cambio de domicilio, duplicados y más. Los interesados deberán acercarse de 8.30 a. m. a 2.00 p. m. en las instalaciones de la municipalidad.

Por último, la Municipalidad Distrital de Mala (Lima) dio a conocer a sus habitantes de la zona que llevará a cabo una campaña gratuita de DNI electrónico este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre dentro de sus instalaciones. En esta ocasión, las autoridades indicaron que los cupos serán limitados, por lo que instaron a los interesados (menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años) a inscribirse a través de un formulario (LINK) a fin de indicar el trámite a realizar. El horario de atención será de 9.00 a. m. a 5.00. p. m., y se brindarán diversos trámites.

¿A QUÉ EDAD NO SERÁ NECESARIO LLEVAR FOTOGRAFÍA A LAS OFICINAS DEL RENIEC?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.

