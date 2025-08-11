Como parte de las políticas para facilitar que la población obtenga de manera gratuita su Documento Nacional de Identidad (DNI) en distintas zonas del país, la Municipalidad de San Martín de Porres impulsa una campaña dirigida a que sus vecinos accedan a este importante documento sin costo alguno. En conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) buscan que muchas personas cuenten con su DNI electrónico o realicen otros importantes trámites. Los interesados, quienes cumplan los requisitos, deberán acercarse a los puntos establecidos por el municipio de Lima Norte. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE OBTENER EL DNI GRATUITO EN SAN MARTÍN DE PORRES?

La Municipalidad de San Martín de Porres, a través de sus redes sociales oficiales, anunció una excelente noticia para los ciudadanos: la campaña gratuita de DNI electrónico con el apoyo del Reniec. Esta jornada se llevará a cabo en tres zonas del distrito, dirigido exclusivamente a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años. Entre las principales prestaciones que brindará este organismo autónomo se encuentran la inscripción inicial, renovación, corrección de datos, actualización de información personal y modificación de domicilio. Por lo tanto, los interesados en obtener su documento deberán presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de luz o agua en estos lugares:

Lunes 4 y 25 de Agosto

Lugar: Agencia Zona Comercial Industrial Calle Las Tunas N° 308 - Urb. Naranjal

Hora: 9:30 a. m.

Lunes 11 de Agosto

Lugar: Agencia Infantas - Av. San Bernardo N°200 Urb. Santa Luisa

Hora: 9:30 a. m.

Lunes 18 de Agosto

Lugar: Agencia Municipal Nuevo San Martin - Av. Canta Callao Mz A Lt. 11 Urb. Begonias

Hora: 9:30 a. m.

Estos son los beneficios de tener un DNI electrónico en el Perú