Los vecinos de Lima Norte tendrán una nueva oportunidad para poner al día su documento de identidad sin afectar su presupuesto. La Municipalidad de Puente Piedra anunció una jornada especial para este viernes 20 de noviembre, en la que se realizarán diferentes procedimientos relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. La iniciativa estará a cargo de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (Demuna) y contará con una capacidad máxima de 150 beneficiarios. La convocatoria está dirigida a ciudadanos de todas las edades que tengan registrado su domicilio en Puente Piedra. A través de esta actividad, los asistentes podrán solicitar la renovación de un documento vencido o deteriorado, gestionar una nueva fotografía o corregir la dirección que figura en su identificación. Se trata de una alternativa para quienes tienen alguno de estos trámites pendientes y buscan resolverlos sin asumir un pago.

¿En qué lugar se realizará la campaña de DNI electrónico y desde qué hora?

La atención comenzará a las 9:00 a. m. en el parque Leoncio Prado, ubicado cerca del puente Donofrio, en Puente Piedra. Este será el punto habilitado para recibir a las personas interesadas en aprovechar los servicios ofrecidos durante la jornada.

No obstante, existe una condición importante antes de acudir: únicamente podrán participar quienes acrediten que su domicilio corresponde a este distrito de Lima Metropolitana. Por ello, no bastará con acercarse al lugar de atención, sino que también será necesario presentar la documentación que permita verificar el cumplimiento de esta disposición.

¿Qué gestiones estarán disponibles para los ciudadanos?

La actividad municipal permitirá atender tres necesidades frecuentes relacionadas con la identificación personal. Los procedimientos anunciados comprenden la renovación del DNI cuando haya perdido vigencia o se encuentre deteriorado, la modificación de la fotografía y la actualización del domicilio registrado.

En el caso del cambio de dirección, el trámite incluirá la captura de una nueva fotografía. De esta manera, los ciudadanos podrán solicitar la corrección de sus datos de residencia y actualizar la información que aparece en su documento.

La campaña también considera a los menores de edad que necesiten realizar alguno de los procedimientos habilitados. Para ellos, la asistencia de un adulto responsable será indispensable, pues deberán acudir con su madre o padre, quien tendrá que identificarse mediante su propio DNI.

¿Qué documentos debes presentar para obtener el DNI electrónico gratuito?

Antes de dirigirse al parque Leoncio Prado, los interesados deberán preparar los documentos solicitados por los organizadores. La finalidad es acreditar tanto la identidad del beneficiario como las condiciones necesarias para efectuar el procedimiento elegido.

Entre los requisitos comunicados para esta convocatoria figuran los siguientes:

Partida de nacimiento o DNI: se deberá presentar alguno de estos documentos para acreditar la identidad y realizar la gestión correspondiente.

se deberá presentar alguno de estos documentos para acreditar la identidad y realizar la gestión correspondiente. Presencia de uno de los progenitores: en los trámites de menores de edad, la madre o el padre tendrá que acompañar al beneficiario y llevar su propio documento de identidad.

en los trámites de menores de edad, la madre o el padre tendrá que acompañar al beneficiario y llevar su propio documento de identidad. Recibo de servicios básicos: se solicitará un comprobante de agua o electricidad como sustento del domicilio.

se solicitará un comprobante de agua o electricidad como sustento del domicilio. Documentación por discapacidad: quienes corresponda deberán presentar su carné del Conadis o un certificado que acredite esta condición.

Solo habrá 150 beneficiarios: ¿quiénes deben aprovechar esta jornada?

Uno de los aspectos que los ciudadanos deben considerar es la capacidad de atención establecida por la municipalidad. La campaña tendrá únicamente 150 cupos, por lo que no se trata de un servicio con disponibilidad ilimitada para todos los vecinos que necesiten renovar o modificar su documento.

La jornada del viernes 20 de noviembre representa una oportunidad para quienes tienen pendiente actualizar sus datos personales, reemplazar un DNI deteriorado o gestionar una nueva fotografía. Sin embargo, antes de acudir, será importante verificar que se cumple con la condición de domicilio en Puente Piedra y reunir los documentos exigidos.

Con esta iniciativa, la Demuna busca acercar los servicios de identificación a la población del distrito, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Los interesados deberán tener presentes el horario, el punto de atención y el límite de beneficiarios para organizar su asistencia.