Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se acercan y, además de conocer el local donde corresponde sufragar, los ciudadanos deben tener presentes las obligaciones electorales que deberán cumplir durante esta jornada. No acudir a votar puede generar una multa cuyo monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito registrado como domicilio electoral. Además, las multas de diferentes jornadas pueden acumularse si no son regularizadas, por lo que una persona podría terminar afrontando una deuda mayor por incumplimientos sucesivos. A continuación, te contamos cuánto podrías pagar por no votar, qué ocurre si eres miembro de mesa, cuánto podrías acumular en multas y cómo revisar si tienes obligaciones electorales pendientes antes de acudir a las urnas.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES 2026?

La sanción por no acudir a votar depende del nivel de pobreza asignado al distrito que figura en el padrón electoral. Para calcularla se toma como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cuyo valor para 2026 fue establecido en S/5.500 por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La escala contempla tres posibilidades:

Distrito no pobre: S/110, equivalente al 2% de una UIT.

Distrito pobre no extremo: S/55, equivalente al 1% de una UIT.

Distrito pobre extremo: S/27,50, equivalente al 0,5% de una UIT.

El JNE señala que la diferenciación se determina según la clasificación correspondiente a cada distrito.

¿QUÉ MULTA RECIBE QUIEN NO CUMPLE COMO MIEMBRO DE MESA?

No votar y faltar como miembro de mesa son obligaciones distintas, por lo que también existen sanciones separadas. Los ciudadanos titulares y suplentes designados deben presentarse para instalar la mesa y cumplir las tareas asignadas.

Si el seleccionado no asiste o se niega injustificadamente a integrar la mesa, la multa corresponde al 5% de la UIT. Con el valor establecido para 2026, esta sanción llega a S/275. La misma obligación puede alcanzar al elector convocado para completar una mesa ante la ausencia de sus integrantes.

¿SE PUEDEN ACUMULAR LA MULTA POR NO VOTAR Y LA DE MIEMBRO DE MESA?

Sí. Ambas sanciones pueden aplicarse a una misma persona cuando se incumplen las dos obligaciones durante una jornada. Ser miembro de mesa no reemplaza el deber de votar.

En ese caso, un ciudadano puede acumular:

S/275 por no cumplir el cargo de miembro de mesa.

Hasta S/110 por omitir el voto, si su distrito está clasificado como no pobre.

Total máximo: S/385.

Si el domicilio electoral corresponde a un distrito pobre no extremo, el total sería S/330. En un distrito pobre extremo, la suma alcanzaría S/302,50. El monto final depende de la clasificación socioeconómica del distrito.

¿POR QUÉ LAS MULTAS PUEDEN SUPERAR LOS S/700?

Una cifra superior a S/700 no corresponde automáticamente a una sola ausencia. Puede aparecer cuando una persona acumula sanciones de diferentes procesos electorales.

En 2026 hubo Elecciones Generales el 12 de abril y segunda elección presidencial el 7 de junio, mientras que las Regionales y Municipales están previstas para el 4 de octubre. Cada proceso genera sus propias obligaciones. Si en dos jornadas se repitiera el supuesto máximo de S/385, la deuda llegaría a S/770.

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA Y SI TENGO MULTAS?

La ONPE dispone de una plataforma web para consultar el local de votación y verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa. El JNE, por su parte, también cuenta con un sitio web que permite revisar las multas electorales pendientes y conocer el concepto asociado a cada obligación.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE sorteó 809.415 ciudadanos para cumplir funciones como miembros de mesa. Se han previsto 89.935 mesas, con tres titulares y seis suplentes por cada una. Quienes cumplan esta responsabilidad recibirán S/165 como beneficio y, si completaron la capacitación, tendrán derecho a un día de descanso remunerado, según informa Infobae.

¿QUÉ PASA SI EXISTE UNA RAZÓN VÁLIDA PARA NO VOTAR O NO SER MIEMBRO DE MESA?

La normativa contempla mecanismos para quienes tengan una causal válida que les impida votar o cumplir el cargo. La dispensa corresponde a la omisión del sufragio, mientras que la justificación está relacionada con el incumplimiento de las funciones como miembro de mesa. Ambos trámites requieren sustentar la causal con la documentación correspondiente y se presentan después de la jornada electoral ante el JNE.

Por ello, antes del 4 de octubre conviene revisar la información oficial, confirmar el local de votación, verificar si se fue designado miembro de mesa y consultar la existencia de multas pendientes. Conviene revisar con anticipación la información oficial para evitar confusiones sobre las obligaciones electorales vigentes.

VÍDEO RECOMENDADO: