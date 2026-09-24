¿No votarás en las Elecciones 2026? Esta es la multa que podrías recibir | Foto: Andina
¿No votarás en las Elecciones 2026? Esta es la multa que podrías recibir | Foto: Andina
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se acercan y, además de conocer el local donde corresponde sufragar, los ciudadanos deben tener presentes las obligaciones electorales que deberán cumplir durante esta jornada. No acudir a votar puede generar una multa cuyo monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito registrado como domicilio electoral. Además, las multas de diferentes jornadas pueden acumularse si no son regularizadas, por lo que una persona podría terminar afrontando una deuda mayor por incumplimientos sucesivos. A continuación, te contamos cuánto podrías pagar por no votar, qué ocurre si eres miembro de mesa, cuánto podrías acumular en multas y cómo revisar si tienes obligaciones electorales pendientes antes de acudir a las urnas.

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