El Congreso de la República aprobó la Ley 32457, una norma que redefine las categorías y nombres de los pasaportes peruanos con el fin de modernizar su clasificación y evitar confusiones legales. Con esta modificación, se actualizan los documentos de viaje que emite el Estado y se reemplazan denominaciones que habían quedado obsoletas.

La nueva disposición, publicada en El Peruano, establece un periodo de transición hasta el 1 de julio de 2026 y busca aclarar las funciones de cada tipo de pasaporte, tanto en territorio nacional como en el extranjero. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CATEGORÍAS DEL PASAPORTE PERUANO?

La Ley 32457 establece cuatro tipos principales de pasaporte, cada uno adaptado a necesidades específicas:

Pasaporte ordinario: se otorga a cualquier ciudadano peruano para viajes personales, laborales o turísticos.

se otorga a cualquier ciudadano peruano para viajes personales, laborales o turísticos. Pasaporte oficial: sustituye al antiguo “pasaporte especial” y está destinado a funcionarios o delegaciones que viajan por encargo del Estado.

sustituye al antiguo “pasaporte especial” y está destinado a funcionarios o delegaciones que viajan por encargo del Estado. Pasaporte diplomático: reservado para representantes oficiales, embajadores y personal del servicio exterior.

reservado para representantes oficiales, embajadores y personal del servicio exterior. Pasaporte de emergencia: reemplaza al “salvoconducto” y se entrega solo en casos de urgencia en el extranjero.

La norma también deja abierta la posibilidad de emitir otros documentos de viaje si son reconocidos por tratados internacionales.

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ DOCUMENTOS FUERON ELIMINADOS CON LA NUEVA LEY?

La ley deroga las categorías “pasaporte especial” y “salvoconducto”, cuyas funciones ahora pasan a los nuevos pasaportes “oficial” y “de emergencia”. Con ello se busca unificar criterios y simplificar los procedimientos de emisión, eliminando términos que generaban confusión en la normativa migratoria.

¿QUIÉNES PODRÁN SOLICITAR UN PASAPORTE DE EMERGENCIA?

El pasaporte de emergencia podrá tramitarse únicamente en los consulados peruanos en el exterior y se otorgará en casos específicos, como pérdida o robo de documentos, o cuando un ciudadano deba regresar al Perú por una situación imprevista.

Una novedad importante es que niños y adolescentes nacidos fuera del país, aunque aún no estén inscritos en Reniec, podrán acceder a este documento, lo que facilitará su identificación y retorno al territorio nacional.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL PERIODO DE TRANSICIÓN?

El Estado ha establecido un periodo de adecuación que se extenderá hasta el 1 de julio de 2026. Durante ese tiempo, los “salvoconductos” y “pasaportes especiales” que ya estén en trámite o vigentes seguirán siendo válidos hasta su reemplazo por los nuevos formatos. Pasado ese plazo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dejará de emitir dichos documentos.

¿CÓMO PUEDEN LOS PERUANOS OBTENER SU PASAPORTE?

Actualmente, el único documento de viaje vigente y válido para salir del Perú rumbo al extranjero es el pasaporte electrónico, también denominado como Biométrico. Las personas que requieran de un pasaporte electrónico en Perú, deben tener en cuenta que la gestión se lleva a cabo de manera presencial, y la vigencia del mismo es de 10 años. Asimismo, es prioridad que ante Migraciones se cumpla con la presentación de toda la documentación requerida para comenzar con el trámite y obtener el documento de viaje.

El primer paso que debe seguir la persona interesada en solicitar un pasaporte electrónico es realizar el pago de 120.90 soles por derecho de expedición de pasaporte. El pago se puede efectuar en línea por págalo.pe con el código 01810 o de manera presencial en las agencias del Banco de la Nación o en los agentes Multired. Posteriormente deberá ingresar al Sistema de Citas en Línea, para programar su cita en la sede que crea conveniente. Deberá registrar sus datos personales solicitados y cuando asista a Migraciones tendrá que presentar la constancia de la cita y su DNI para agilizar el proceso. El personal autorizado se encargará de realizarle la toma de foto para su nuevo pasaporte. Es importante no usar prendas como lentes, sombreros u otro tipo de accesorios o peinados que impidan mostrar sus ojos. Migraciones entregará el documento de viaje el mismo día del trámite, pero si no pudiste obtenerlo rápidamente, recuerda que tienes hasta 2 meses (60 días) para recogerlo en la sede donde se gestionó.

Las personas que necesiten el pasaporte para realizar un viaje al extranjero antes de la fecha en la que se le otorgó la cita, deben tener a la mano su boarding pass o el recibo del pasaje comprado, con más 48 horas de anticipación, y acudir dos días hábiles previos a su vuelo, llevar también el último Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el recibo de pago por S/ 120.90 hecho en el Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe. Ten en cuenta que el código de abono para el pasaporte por urgencia es el 01808.

Por otro lado, en el caso que la persona necesite el pasaporte electrónico para tramitar una visa, beca, viaje por tratamiento de salud u otro documento necesario, tiene la opción de presentar una solicitud en la mesa de partes de la Agencia Digital, donde deberá adjuntar toda la documentación necesaria para sustentar su pedido.