El Congreso de la República sancionó la Ley 32457, que actualiza las categorías y denominaciones de los pasaportes peruanos, con el objetivo de modernizar su clasificación y evitar posibles confusiones legales. Esta modificación permite que los documentos de viaje emitidos por el Estado reflejen terminologías actuales, reemplazando aquellas que se habían quedado desactualizadas.

Pasaporte peruano: estas son las nuevas categorías, a quiénes aplican y los cambios que introducen

Según lo publicado en El Peruano, la norma establece un periodo de adaptación hasta el 1 de julio de 2026 y aclara las funciones específicas de cada tipo de pasaporte, tanto dentro del país como en el extranjero. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre esta reforma.

La Ley 32457 establece cuatro tipos principales de pasaporte, cada uno adaptado a necesidades específicas:

Pasaporte ordinario: se otorga a cualquier ciudadano peruano para viajes personales, laborales o turísticos.

Pasaporte oficial: sustituye al antiguo “pasaporte especial” y está destinado a funcionarios o delegaciones que viajan por encargo del Estado.

Pasaporte diplomático: reservado para representantes oficiales, embajadores y personal del servicio exterior.

Pasaporte de emergencia: reemplaza al “salvoconducto” y se entrega solo en casos de urgencia en el extranjero.

La norma también deja abierta la posibilidad de emitir otros documentos de viaje si son reconocidos por tratados internacionales.

Qué documentos fueron eliminados con la nueva ley

Con la entrada en vigor de la ley, se eliminan las categorías de “pasaporte especial” y “salvoconducto”, cuyos propósitos ahora quedan cubiertos por los nuevos pasaportes “oficial” y “de emergencia”. Esta medida pretende armonizar los criterios y agilizar los trámites de emisión, reemplazando términos antiguos que generaban confusión dentro de la normativa migratoria.

Quiénes pueden solicitar el pasaporte de emergencia

El pasaporte de emergencia estará disponible únicamente en los consulados peruanos en el extranjero y se expedirá en situaciones puntuales, como pérdida o robo de documentos, o cuando un ciudadano necesite regresar al país por circunstancias imprevistas.

Una novedad destacable es que niños y adolescentes nacidos fuera de Perú, aunque todavía no estén inscritos en Reniec, podrán tramitar este documento, lo que facilitará tanto su identificación como su retorno seguro al territorio nacional.

Hasta cuándo durará el periodo de transición

El Estado ha establecido un periodo de adecuación que se extenderá hasta el 1 de julio de 2026. Durante ese tiempo, los “salvoconductos” y “pasaportes especiales” que ya estén en trámite o vigentes seguirán siendo válidos hasta su reemplazo por los nuevos formatos. Pasado ese plazo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dejará de emitir dichos documentos.