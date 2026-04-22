Por Redacción EC

Tener el pasaporte vigente se ha convertido en un requisito esencial para quienes planean salir del país, ya sea por turismo, estudios o motivos laborales. Contar con este documento en regla evita inconvenientes de último momento y facilita el ingreso a otros territorios. En ese contexto, muchas personas aún desconocen el procedimiento para obtenerlo o renovarlo. El trámite se realiza a través de las entidades correspondientes del Estado, donde el ciudadano debe seguir una serie de pasos establecidos para completar la solicitud. A lo largo del proceso se verifica la identidad del solicitante y se cumplen las condiciones necesarias para la emisión del documento. Con ello, se busca garantizar un sistema ordenado y seguro para todos aquellos que requieren viajar al extranjero. A continuación, te contamos todo lo que debes hacer para realizar esta gestión de la mejor manera posible.