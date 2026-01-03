Con el arranque del año 2026, miles de jubilados del país mantienen la mirada puesta en el calendario oficial de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Para quienes forman parte del régimen del Decreto Ley N.º 19990, conocer la fecha exacta en la que se liberará la pensión resulta fundamental, ya que se trata del ingreso principal con el que cubren sus gastos básicos durante el primer mes del año.

La ONP ya estableció un cronograma específico que detalla cuándo se efectuará el depósito o la entrega del dinero. Descubre desde qué día se inicia el pago, cómo se organiza el abono según el apellido y qué otros regímenes también recibirán su pensión durante este mes.

¿CUÁNDO COMIENZA EL PAGO DE LA ONP EN ENERO DE 2026?

El pago de las pensiones correspondientes al régimen 19990 se pondrá en marcha a partir del lunes 12 de enero de 2026, fecha en la que la ONP iniciará el proceso de desembolso para el grupo más numeroso del Sistema Nacional de Pensiones. Como ocurre cada mes, el abono no se realiza de manera simultánea, sino de forma progresiva, siguiendo criterios internos que buscan ordenar la atención y evitar demoras.

Este régimen es el primero en recibir el pago mensual y concentra a la mayor cantidad de beneficiarios, por lo que el cronograma escalonado permite un flujo más eficiente tanto en las entidades bancarias como en la entrega a domicilio.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL PAGO SEGÚN LA INICIAL DEL APELLIDO?

Para los pensionistas que cobran a través del Banco de la Nación, la ONP ha dispuesto un calendario que distribuye el depósito de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. Las fechas son las siguientes:

Apellidos que comienzan con A, B o C: lunes 12 de enero

Apellidos entre D y L: martes 13 de enero

Apellidos de M a Q: miércoles 14 de enero

Apellidos de R a Z: jueves 15 de enero

Este esquema permite que los jubilados puedan acudir a las agencias bancarias con mayor previsión y reduce la concentración de personas en un solo día, según explica Infobae.

Foto: Andina

¿QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN 19990?

El régimen del Decreto Ley N.º 19990 reúne a los asegurados que cumplieron con la edad legal y el mínimo de años de aportes exigidos por la normativa vigente. Dentro de este grupo se consideran distintos tipos de pensiones, entre ellas las de jubilación, invalidez y las otorgadas a familiares en caso de fallecimiento del titular.

También están comprendidos los beneficiarios por viudez, orfandad y ascendencia, todos los cuales figuran dentro del cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026 y recibirán el abono desde los primeros días del mes.

¿DE QUÉ MANERA SE ENTREGA LA PENSIÓN DE LA ONP?

La ONP mantiene las dos modalidades tradicionales de pago. Por un lado, se encuentra el depósito en cuenta bancaria, dirigido a quienes tienen registrada una entidad financiera autorizada. Además del Banco de la Nación, participan BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif y GNB Perú.

Por otro lado, se conserva el pago a domicilio, destinado a pensionistas que no pueden desplazarse. En estos casos, la entrega comenzará el viernes 16 de enero y se extenderá hasta el domingo 25 de enero, respetando el orden establecido por la entidad previsional.

Composición EC: Andina / Gémini

¿QUÉ OTROS REGÍMENES COBRAN SU PENSIÓN EN ENERO?

Además del régimen 19990, la ONP efectuará pagos a otros sistemas previsionales durante este mes. Los depósitos en cuenta para estos regímenes se realizarán el 16 de enero, mientras que la entrega a domicilio se llevará a cabo entre el 20 y el 25 de enero. Entre ellos se encuentran:

Decreto Ley N.º 18846

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo

Ley N.º 30003, correspondiente a pensionistas pesqueros

Ley N.º 26790, vinculada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Asimismo, los pensionistas bajo convenios internacionales también recibirán su pago el 16 de enero.

¿CUÁNDO SE REFLEJARÁ EL AUMENTO DE LA PENSIÓN A S/1.000?

Si bien el Gobierno aprobó el incremento del monto máximo de pensión ONP hasta S/1.000 desde el 1 de enero de 2026, este ajuste no se verá reflejado en el pago de este mes. Debido a que las planillas ya fueron elaboradas, el nuevo monto se abonará recién en febrero, incluyendo el diferencial correspondiente a enero para quienes cumplan con 20 años o más de aportes.

