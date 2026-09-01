Por Redacción EC

Tras la llegada de septiembre 2026, el Banco de la Nación informó que el pago de pensiones a los jubilados del régimen del Decreto Ley n.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), comenzará este 7 de septiembre. Los depósitos se realizarán de manera progresiva en las cuentas bancarias de los jubilados, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. En tanto, los trabajadores públicos podrán cobrar su remuneración a partir de la tercera semana del presente mes. Así, este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.