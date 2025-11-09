Miles de trabajadores formales del país se preparan para recibir este mes el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a noviembre, un beneficio laboral que sirve como respaldo económico en caso de desempleo. En este contexto, muchos también buscarán aprovechar el retiro libre del 100% autorizado por ley hasta diciembre de 2026, lo que les permitirá disponer de sus fondos acumulados sin restricciones.

La CTS se deposita dos veces al año y su cálculo depende de la remuneración y el tiempo trabajado durante el semestre. Si aún no sabes cuánto te corresponde ni qué hacer si tu empleador no cumple con el pago, a continuación te contamos cómo conocer el monto, los plazos y los pasos a seguir.

¿CÓMO SE CALCULA LA CTS?

Calcular la CTS es más sencillo de lo que parece, ya que se basa en dos factores principales: tu remuneración mensual y el tiempo que has laborado en la empresa durante el semestre correspondiente. La fórmula general para determinar este beneficio es multiplicar tu sueldo mensual completo por el número de meses trabajados en el semestre y luego dividir ese resultado entre doce.

Para ilustrar este cálculo, consideremos un par de ejemplos prácticos. Si un trabajador percibe un salario mensual de S/2,000 y ha completado seis meses de servicio en el semestre, su CTS ascendería a S/1,000. Por otro lado, si una trabajadora como Carla, con un sueldo mensual de S/ 1,500, ha laborado solo tres meses en el semestre actual, su CTS se calcularía en S/375. Este monto será depositado en sus respectivas cuentas en los plazos establecidos por ley, según explica la plataforma web de BCP.

Hasta el 15 de noviembre de 2025, los empleadores tienen plazo para depositar la CTS en Perú, tal y como figura establecido mediante Decreto Legislativo 650 desde 1991. (Fuente: El Peruano)

¿CUÁNDO SE DEPOSITA LA CTS?

Los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se realizan de forma semestral a lo largo del año. Según la normativa vigente, los empleadores deben efectuar el abono de este beneficio en dos momentos específicos:

Durante los primeros 15 días de Mayo (máximo hasta el 15 de mayo) | Para este depósito se considera los meses trabajados entre noviembre y abril.

Durante los primeros 15 días de Noviembre (máximo hasta el 15 de noviembre) | Para este depósito se considera los meses trabajados entre mayo y octubre.

¿QUÉ PASA SI LA EMPRESA NO DEPOSITA A TIEMPO?

Si el empleador no cumple con el depósito antes del 15 de noviembre, incurre en una infracción grave ante la Sunafil. Las multas por este incumplimiento pueden llegar hasta S/ 139,742, según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima.

¿Desde el 2027 el retiro de la CTS se podrá hacer ilimitadamente? Esto dice la norma promulgada recientemente. (Fuente: El Peruano)

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE RETIRAR EL 100% DE LA CTS?

Los trabajadores podrán disponer del total de los fondos acumulados en sus cuentas CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma permite hacerlo en una sola operación o en varias, según la conveniencia de cada persona.

¿SE PODRÁ RETIRAR LA CTS DESPUÉS DEL 2026?

Sí, pero solo de manera parcial. Una vez que finalice el periodo excepcional establecido por la ley, los trabajadores únicamente podrán acceder hasta al 50 % del dinero acumulado, junto con los intereses generados, según las condiciones regulares del sistema CTS.