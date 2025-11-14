Hoy los maestros del país cuentan con la gran oportunidad de participar en evaluaciones que fortalecen la meritocracia y calidad educativa. Es así como mediante el Concurso de Ascenso y Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025 promovidos por parte del Ministerio de Educación (Minedu), miles de docentes peruanos buscan continuar desarrollando su trayectoria profesional, y hasta mejorar ingresos mensuales una vez completado con éxito los exámenes cuyas fechas y locales ya figuran publicados para consulta virtual.

SI PARTICIPAS EN EVALUACIONES DOCENTES 2025, YA PUEDES REVISAR EL LISTADO DE LOCALES DE EVALUACIÓN Y SUS RESPECTIVAS FECHAS

El 15 de mayo se dieron por iniciadas las actividades en torno al cronograma del Concurso Público de Ascenso en la Escala Magisterial de docentes de Educación Básica, y desde entonces el proceso basado en la meritocracia, ha transcurrido llegando al punto de que los postulantes inscritos, ahora deben prepararse para rendir la Prueba Nacional de también el Concurso de Acceso para Cargos Directivos y de Especialistas cuya oportunidad figura dirigida a los profesores nombrados a partir de la tercera escala de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Según lo precisa el Minedu oficialmente, cerca de 130 mil docentes estarán participando en las evaluaciones que ya cuentan con locales definidos, y fechas programadas según el tipo de proceso.

Con respecto a la realización de tanto el Concurso para el Ascenso de Escala Magisterial como el Concurso de Acceso para Cargos Directivos y de Especialistas, te contamos que las pruebas nacionales se realizarán el 23 y 16 de noviembre, respectivamente, y el listado de sedes asignadas puedes estar revisándolo ingresando a los siguientes enlaces:

Locales de evaluación para Concurso de Ascenso

Locales de evaluación para Concurso de Acceso

“Con estas acciones, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con una Carrera Pública Magisterial basada en el mérito, que valora el esfuerzo, la capacidad y el desempeño de los docentes, pilares fundamentales para fortalecer la calidad del servicio educativo en beneficio de los estudiantes del país”, puntualiza el ministro Figueroa entorno a ambos procesos meritocráticos que contribuyen a la mejora de la calidad educativa, y a partir de los cuales hoy cerca de 130 mil docentes, buscan mejorar salario y crecer profesionalmente perteneciendo a la CPM.

ESTO EVALUARÁ EL MINEDU MEDIANTE LA PRUEBA NACIONAL DEL CONCURSO DE ASCENSO 2025

“La aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje, de acuerdo con los enfoques y principios señalados en los documentos curriculares vigentes”.

“La comprensión de las teorías del aprendizaje vigentes, y los fines y principios de la educación peruana”.

“Los conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica específica”.

“Los conocimientos disciplinares relevantes para promover el desarrollo de las competencias propuestas en los documentos curriculares vigentes, según el nivel, modalidad y/o área correspondiente”.

- Duración máxima de Prueba Nacional: 3 horas

- 60 preguntas

- Cada pregunta correctamente respondida, termina otorgándole al postulante un punto y medio (1,5), de forma que el puntaje máximo asciende a los 90.

- Las respuestas incorrectas no generan puntos en contra.

LAS RECOMENDACIONES QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA EL DÍA DE LAS RESPECTIVAS EVALUACIONES REGULADAS POR EL MINEDU