En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un derecho y una obligación que aplica tanto a menores como a adultos. Este documento es esencial para acceder a diversos servicios y beneficios del Estado. Sin embargo, si el DNI se pierde, es robado o se daña, será necesario solicitar un duplicado, el cual puede gestionarse mediante el trámite correspondiente.

¿Perdiste tu documento de identidad? Así puedes sacar un duplicado en RENIEC

Es importante que el trámite se realice mientras el DNI esté vigente, es decir, que no haya expirado ni se encuentre dentro de los 60 días previos a su fecha de caducidad.

Si actualmente tienes un DNI Azul, pasarás al DNI Electrónico. Este trámite se realiza de manera presencial en un Centro de Atención del Reniec o MAC.

En caso ya cuentes con un DNI Electrónico y necesites un duplicado, puedes solicitarlo por la web, en un Agente Reniec, o también de forma presencial.

Recuerda que, para los menores de 17 años, el trámite de duplicado solo puede hacerse de manera presencial, acompañado del padre o madre declarante.

Debes tener actualizado tu estado civil para acceder al Duplicado de DNI, recuerda que puedes Rectificar el estado civil Online, solo de soltero a casado, siempre que tu acta de matrimonio esté en nuestro sistema.

Una vez iniciado el trámite, no será posible cancelarlo. El duplicado conservará todos los datos personales, características y fecha de caducidad del documento original, incluirá la indicación de que se trata de un “Duplicado” y contará con nuevos certificados digitales de persona natural.

Requisitos para el trámite

Comprobante de pago por derechos administrativos.

Para personas con discapacidad, el trámite es presencial y gratuito.

Si deseas realizar el trámite en línea, solo es posible contar con un DNI electrónico.

Así lo puedes solicitar online

Realiza el pago del duplicado

Solo si cuentas con DNI electrónico

DNI mayor de edad: S/ 33.00 con el código de tributo 005221

DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/

Selecciona el código correspondiente al trámite.

Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La entrega del DNI solicitado por web es estrictamente personal. Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico.

En Duplicado web o por el Agente Reniec, no procede cambio de lugar de entrega de DNI, ni carta poder simple para que otra persona lo recoja.

Si tuvieras inconveniente por la ruta de validación de datos, puedes solicitar mediante la Verificación Facial, descargando en tu celular el App DNI Bio Facial para identificarte mediante una captura de imagen en tu rostro y continuar tu trámite por web.

VIDEO RECOMENDADO