Finalmente, el octavo retiro de fondos acumulados en cuentas de AFP, representa una realidad sobre territorio peruano, y a través de cronograma oficializado, los afiliados que así lo requieran, podrán empezar a hacer efectivas sus solicitudes para llegar a completar hasta cuatro desembolsos sucesivos desde 2025. Al respecto, hoy resulta importante destacar que la plataforma que debe habilitar la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para llevar a cabo dichos requerimientos de manera oficial, aún no figura disponible, pero cada vez resta menos tomando en consideración la normativa cuya vigencia marcará su comienzo, y a partir de entonces, tendrás la chance de utilizarla según el último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

DESDE ESTA FECHA PODRÁS PRESENTAR SOLICITUD DE RETIRO AFP EN PLATAFORMA OFICIAL, SEGÚN EL ÚLTIMO NÚMERO DE TU DNI

Contando 2025, se habrán completado 6 años consecutivos de retiro de fondos acumulados en Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de AFP, siendo de manera facultativa y extraordinaria, la forma bajo la cual tienes la chance de proceder operativamente haciendo uso de plataforma que con miras a octavo proceso, aún no figura disponible.

Sin embargo, y con respecto a este importante punto, la SBS detalla que según lo determinado bajo la Ley N° 32445, a partir del 21 de octubre la página web quedará habilitada, y como afiliado beneficiario, podrás realizar tu solicitud para terminar cobrando hasta el monto correspondiente a las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 21 mil 400 soles.

Recuerda que al respecto, la Asociación de AFP ya estableció cronograma para octavo retiro de fondos, y esto considerando al igual que en anteriores procedimientos operativos, a los últimos dígitos del DNI, e incluso letra inicialmente, y unas últimas fechas que te harían gestionarlo hasta el 2026.

Con respecto a los requisitos que te solicitarán para completar proceso de desembolso, te compartimos el siguiente listado integrado por cada condición estipulada, y que debes considerar de manera previa al martes 21 de octubre:

Número de DNI y datos personales

Clave web para ingresar a tu cuenta AFP

Número de cuenta bancaria

A PARTIR DE ESTAS FECHAS SEGÚN CRONOGRAMA, PODRÁS GENERAR TU SOLICITUD DE RETIRO AFP 2025 SI EL ÚLTIMO DÍGITO DE DNI ACABA EN 4

Se acerca la ansiada fecha para más de 10 millones de afiliados a las AFP en Perú, y esto gracias a publicación de normativa que los autoriza a decidir de manera extraordinaria y facultativa, si desean retirar de sus fondos acumulados, hasta 4 UIT que hoy ascienden a los 21.400 soles.

Desde el 21 de octubre, la plataforma para el registro de solicitudes quedará activada, y es a partir de esa fecha que según en principio la letra y luego el último dígito de DNI, cada persona favorecida podrá empezar a llevar a cabo el procedimiento operativo, tal y como figura definido mediante la Ley N° 32445.

Las 4 AFP que operan en Perú, empezarán a recibir solicitudes de retiro desde el 21 de octubre, y considerándose según cronograma, el último dígito del DNI del afiliado. (Fuente: El Peruano)

A propósito de este octavo retiro extraordinario de fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), la Asociación de AFP ha determinado a través de cronograma, que si el último dígito de tu DNI termina en 4, estés permitido de generar desembolsos tanto el lunes 3 como el martes 4 de noviembre, o también el miércoles 26 del mismo mes.

Cabe resaltar y recordar a la vez, que según la SBS, el procedimiento realizado para acceder a los fondos acumulados en cuenta, debe llevarse a cabo indicando el monto, y dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia, es decir, el 21 de octubre.

¿SE PUEDE SOLICITAR RETIRO DE FONDOS DE CIC DE AFP HASTA EL 2026?

Teniendo como a uno de sus principales promotores en la persona del congresista José Luna Gálvez, finalmente el octavo retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de AFP en 2025, es un hecho, y ahora tras publicación de procedimiento operativo por parte de la SBS, los afiliados que así lo requieran, solo quedan a la espera de la habilitación de plataforma para generar solicitudes.

A propósito de cronograma que oficializa la Asociación de AFP, resulta importante tomar en cuenta que las fechas para requerir desembolsos dependen del último dígito de DNI, tal y como ha ocurrido con anteriores gestiones similares, pudiendo del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026, poder llevarlo a cabo de manera libre, y luego de completado el número 9.

De acuerdo a la información compartida por parte de la SBS, y con respecto a este octavo retiro de AFP admitido, el cuadro sobre los cuatro desembolsos sucesivos que estarás recibiendo, queda definido de la siguiente manera:

Primer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días de presentada la solicitud.

Segundo desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso.

Tercer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al segundo desembolso.

Cuarto desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) o el saldo del monto solicitado, dentro de los 30 días posteriores al tercer desembolso.

De esta forma, si generas tu solicitud de octavo retiro de AFP el 21 de octubre, fecha inicial de vigencia de normativa, estarías cobrando por primera vez, y a más tardar, el jueves 20 de noviembre.

ASÍ ES EL CRONOGRAMA OFICIAL PARA OCTAVO RETIRO DE AFP 2025, SEGÚN TU ÚLTIMO DÍGITO DE DNI

DNI con letra

- 21 de octubre o 19 de noviembre.

DNI terminado en 0

- 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1

- 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2

- 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3

- 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4

- 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5

- 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6

- 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7

- 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8

- 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9

- 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.