La congresista Ariana Maybee Orúe Medina, integrante del grupo parlamentario Podemos Perú, ha presentado una propuesta que busca permitir a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) retirar de manera extraordinaria hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a unos 21,400 soles. Esta iniciativa pretende otorgar una alternativa económica a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que aún no acceden a una jubilación.

El proyecto de ley, que se presenta en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema previsional público, propone una medida temporal, pero con el objetivo de abrir el debate hacia una reforma integral del sistema de pensiones. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUIÉNES PODRÍAN ACCEDER AL RETIRO PROPUESTO?

La medida estaría dirigida exclusivamente a los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que no se encuentren jubilados, no hayan migrado al Sistema Privado de Pensiones (AFP) ni hayan recibido el Bono de Reconocimiento. En otras palabras, beneficiaría a los trabajadores que aún mantienen sus aportes en la ONP y que no perciben actualmente una pensión de jubilación, según informa la plataforma LP Derecho.

¿CUÁL ES EL MONTO Y CÓMO SE ENTREGARÍA EL DINERO?

El proyecto plantea que los afiliados puedan retirar hasta cuatro UIT, lo que representa aproximadamente S/ 21,400 según el valor actual de la UIT (S/ 5,400 en 2025). El retiro sería voluntario y se realizaría en depósitos sucesivos, con un cronograma establecido para garantizar el orden en los desembolsos:

Primer depósito: hasta una UIT dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

hasta una UIT dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud. Segundo depósito: hasta una UIT en los 30 días siguientes al primer abono.

hasta una UIT en los 30 días siguientes al primer abono. Tercer depósito: hasta una UIT dentro de los 30 días posteriores al segundo pago.

hasta una UIT dentro de los 30 días posteriores al segundo pago. Cuarto depósito: hasta una UIT en los 30 días siguientes al tercer desembolso.

En caso de que el monto total a retirar sea menor a una UIT, se haría un solo pago.

¿PARA QUÉ PODRÍAN USARSE LOS FONDOS?

La iniciativa establece que los beneficiarios podrán destinar el dinero a diversos fines personales o familiares, entre ellos: cancelar deudas pendientes, comprar una propiedad o vivienda, cubrir tratamientos médicos propios o de familiares cercanos, o invertir o ahorrar en una entidad financiera para obtener mayor rentabilidad.

¿EL DINERO RETIRADO PODRÍA SER EMBARGADO?

El proyecto señala que los montos retirados serán considerados intangibles, lo que significa que no podrán ser retenidos ni embargados por deudas financieras. La única excepción contemplada es en los casos de obligaciones alimentarias respaldadas por un mandato judicial.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA PROPUESTA LEGISLATIVA?

Según la congresista promotora, la intención de esta medida es brindar una opción a los ciudadanos que desconfían del actual sistema de pensiones y que reclaman un trato similar al de los afiliados a las AFP, quienes en años anteriores pudieron efectuar retiros extraordinarios. Además, el texto del proyecto destaca que las pensiones en el Perú equivalen apenas al 33% del salario promedio, una cifra menor al mínimo del 40% recomendado por la OIT.

En ese sentido, aunque se trata de una medida temporal, la propuesta busca impulsar una reforma profunda del sistema previsional, orientada a garantizar mejores condiciones y mayor bienestar para los futuros jubilados del país.