Por Redacción EC

En territorio peruano, el Documento Nacional de Identidad (DNI) constituye una identificación indispensable para los ciudadanos y es requerido para realizar numerosos trámites y gestiones. Además de acreditar oficialmente la identidad de una persona, este documento facilita el acceso a diferentes servicios públicos, procedimientos administrativos y prestaciones ofrecidas por el Estado. Cuando el documento se pierde, es robado o presenta daños que dificultan su uso, el titular debe gestionar la emisión de un duplicado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este proceso permite contar nuevamente con una identificación vigente y evitar inconvenientes al momento de realizar trámites que requieren la presentación del DNI. Antes de iniciar la solicitud, es importante verificar los requisitos establecidos por la entidad y elegir el canal correspondiente para efectuar el procedimiento. De esta manera, el ciudadano puede reducir el riesgo de inconvenientes y conocer con anticipación las condiciones necesarias para obtener su nuevo documento.