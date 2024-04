Séptimo Retiro de AFP 2024: ¿Puedo solicitar el desembolso si tengo menos de 4 UIT?

Este 11 de abril, el Congreso de la República decidió admitir el proyecto de ley que permite el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, hasta S/20.600 de los fondos de pensiones, como AFP Integra, Prima AFP, AFP Habitat y Profuturo AFP. Sin embargo, muchas personas aún tienen dudas sobre los plazos, condiciones, reglas que se tienen que cumplir con la finalidad de contar con su propio dinero. En esta nota, te presentamos todos los detalles.

¿PUEDO SOLICITAR EL DESEMBOLSO DE MI PENSIÓN SI CUENTO CON MENOS DE 4 UIT EN MI FONDO DE AFP?

Se aproxima un séptimo retiro de los fondos de la AFP y para poder hacer efectivo no es necesario que el ciudadano cuente con S/20.600 o más. Incluso, si tu dinero en el fondo de pensiones no pasa los 4 UIT, todavía tienes la oportunidad de acceder al retiro ya que no existe un monto mínimo.

“Autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, sin excepción, el retiro facultativo de los fondos acumulados en sus cuentas hasta por un monto de 4 UIT”, señala el artículo 1 de la norma.

¿CUÁL SERÍA EL CRONOGRAMA DEL RETIRO DE AFP?

El retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones se llevarán a cabo en cuatro partes, en la cual se podrá entregar hasta en una UIT (S/5.150). A continuación, te brindamos los plazos que serían establecidos:

Primera parte: hasta una UIT (S/5.150) que se entregaría 30 días después de enviada y aprobada la solicitud.

hasta una UIT (S/5.150) que se entregaría 30 días después de enviada y aprobada la solicitud. Segunda parte: hasta una UIT (S/5.150) 30 días después de que se efectúa la primera entrega de dinero.

hasta una UIT (S/5.150) 30 días después de que se efectúa la primera entrega de dinero. Tercera parte : hasta una UIT (S/5.150) 30 días luego de la segunda entrega.

: hasta una UIT (S/5.150) 30 días luego de la segunda entrega. Cuarta parte: hasta una UIT (S/5.150) 30 días posteriores a la tercera entrega.

¿CÓMO SABER EL MONTO TOTAL DE MIS APORTES A LA AFP?

Si te encuentras adscrito a la AFP Integra, Prima AFP, AFP Habitat y Profuturo AFP, es importante saber que cada fondo tiene su propio registro de aportes y aquí te lo presentamos: