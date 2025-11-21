En la vida cotidiana, ya sea por compromisos laborales o por diversas razones personales, hay ciertos documentos de los que es necesario contar con copias oficiales. Uno de los más comunes son los registros de nacimiento. A continuación, te explicamos los pasos para obtener este documento legalizado de manera sencilla por medio del siguiente trámite.

¡Trámite rápido y seguro! Mira AQUÍ cómo obtener tu copia certificada de acta o partida en Reniec

Si eres adulto y requieres una copia oficial de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción, puedes gestionarla a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En caso de que el acta no esté disponible en formato digital dentro del sistema, será necesario tramitarla directamente en la municipalidad donde se registró el evento.

Si el registro se efectuó en un consulado peruano fuera del país, las copias certificadas deben solicitarse en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Puedes verificar que el acta está en el sistema del Reniec, ingresando en el Paso 1 la fecha de nacimiento, matrimonio o defunción con los nombres completos del titular del acta.

Requisitos para obtener tu copia certificada de acta o partida en Reniec

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos

Puedes solicitar en línea así

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.