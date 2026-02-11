El organismo responsable de la identificación ciudadana en el país habilita distintas opciones para que las personas accedan a su documento de identidad, requisito indispensable para ejercer derechos y efectuar gestiones oficiales. Actualmente, la institución cuenta con una plataforma digital que permite verificar el avance del trámite en línea, ya sea del DNI convencional, del electrónico o del documento para menores.

¿Tu DNI ya está listo? Revísalo AQUÍ en menos de un minuto

Si requieres conocer el estatus del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), tanto de menor como de adulto, puedes consultarlo en línea en cualquier momento, incluso hasta un mes después de haber recibido el documento.

La plataforma desplegará las distintas fases por las que puede pasar el trámite, entre las cuales se incluyen:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado : Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900. Requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Al ingresar a la plataforma (por medio de este ENLACE) deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Por qué es importante tener un DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.