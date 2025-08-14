La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ya difundió los puntajes de la primera jornada del examen de admisión 2025-II, correspondiente a la prueba de aptitud académica y humanidades. Miles de postulantes pueden verificar desde ahora qué tan cerca están de alcanzar una de las vacantes disponibles en sus 33 carreras profesionales.

Este proceso de admisión continuará con otras pruebas en los próximos días. El acceso a los resultados es completamente digital y se realiza de forma sencilla a través del portal oficial de la universidad. A continuación, descubre cómo realizar tu consulta.

¿CÓMO PUEDO CONSULTAR MI PUNTAJE DEL EXAMEN DE ADMISIÓN UNI 2025-II?

Para conocer tu resultado de la primera etapa del proceso, debes ingresar al portal oficial de la universidad: https://puntajes.admision.uni.edu.pe.deployedpe.com/. Una vez dentro, selecciona la carrera a la que estás postulando y localiza tu nombre o número de postulante en la lista correspondiente. Este sitio te mostrará tu puntaje acumulado tras el primer examen, según explica la agencia Andina.

Para conocer tu resultado debes ingresar al portal: https://puntajes.admision.uni.edu.pe.deployedpe.com/ | Foto: UNI

¿QUÉ EXÁMENES YA SE REALIZARON Y CUÁLES ESTÁN PENDIENTES?

Hasta el momento, ya se han aplicado dos pruebas:

El sábado 9 de agosto, los postulantes a Arquitectura rindieron su examen de aptitud vocacional.

El martes 13 de agosto, se llevó a cabo la evaluación de Aptitud Académica y Humanidades, que fue común para todas las carreras.

Los exámenes que aún faltan son:

Matemática, que se tomará el viernes 15 de agosto.

Física o Química (según la carrera), que está programado para el domingo 17 de agosto.

¿CUÁLES SON LAS SIGUIENTES ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN?

Luego de la aplicación completa de los exámenes, la UNI continuará con los siguientes procedimientos:

Del 19 al 22 de agosto, se llevará a cabo la verificación de identidad de los ingresantes, la entrega de constancias, así como los trámites de renuncia o postergación.

Del 25 al 29 de agosto, todos los nuevos estudiantes deberán someterse a un examen médico obligatorio en el Centro Médico de la universidad.

Después del examen se llevará a cabo la verificación de identidad de los ingresantes. | Foto: Andina

¿CUÁNTAS CARRERAS OFRECE LA UNI?

La UNI cuenta con un total de 33 carreras profesionales, divididas en tres grandes áreas: Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Este año, se incorporaron dos nuevas especialidades: Ingeniería Aeroespacial y Urbanismo.

Estas son las carreras disponibles: