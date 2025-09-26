El octavo retiro de fondos de las AFP en el Perú pronto será una realidad y miles de afiliados esperan acceder hasta a 4 UIT (S/21,400) de sus cuentas individuales. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene como fecha límite el 20 de octubre de 2025 para publicar el reglamento que definirá los pasos oficiales, aunque se estima que el proceso podría activarse antes.

Ante esta expectativa, las administradoras de fondos de pensiones han lanzado advertencias importantes: si los afiliados no actualizan sus datos y no aseguran el acceso a sus claves digitales, podrían enfrentar demoras o incluso quedar fuera de las primeras fases del retiro. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DATOS TIENES QUE ACTUALIZAR PARA SOLICITAR EL RETIRO?

Las AFP recomiendan revisar dos aspectos clave antes de que se abra el registro de solicitudes:

Clave web activa y vigente: Este será el mecanismo principal para ingresar a la plataforma y validar tu identidad con tu DNI. Si no recuerdas tu contraseña, puedes cambiarla directamente en el portal o en el aplicativo de tu AFP. Realizar este paso con anticipación evitará que pierdas tiempo el día que te corresponda registrar tu pedido.

Este será el mecanismo principal para ingresar a la plataforma y validar tu identidad con tu DNI. Si no recuerdas tu contraseña, puedes cambiarla directamente en el portal o en el aplicativo de tu AFP. Realizar este paso con anticipación evitará que pierdas tiempo el día que te corresponda registrar tu pedido. Datos de contacto correctos: Es fundamental verificar que tu correo electrónico y número de celular estén actualizados. Estos canales serán los que usará tu AFP para enviarte notificaciones sobre el cronograma oficial, avances en el trámite y eventuales observaciones.

En experiencias anteriores, como en el séptimo retiro, se detectó que muchos afiliados no ingresaban a sus cuentas en línea y habían olvidado sus contraseñas. En otros casos, sus correos electrónicos ya no estaban activos, por lo que no recibían alertas de inicio de solicitudes. Prepararse con anticipación reduce riesgos y garantiza que el proceso sea rápido y sin contratiempos.

Foto: Andina

¿CUÁNTO FALTA PARA QUE EMPIECE EL OCTAVO RETIRO DE AFP?

Según informa Infobae, la SBS tiene un plazo máximo de 30 días calendario para aprobar el reglamento, que vence el lunes 20 de octubre. No obstante, fuentes del sector estiman que podría publicarse en menos de dos semanas, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial. Por ello, lo más prudente es mantenerse atento a los anuncios oficiales en los próximos días.

¿QUÉ SE DEFINIRÁ EN EL REGLAMENTO OFICIAL?

Una vez publicado, el reglamento de la SBS establecerá puntos clave para todos los afiliados:

El sitio web especial de la Asociación de AFP donde se ingresará con DNI y clave personal.

El cronograma oficial de solicitudes, probablemente segmentado según el número final del documento de identidad.

La lista de bancos y entidades financieras habilitadas para realizar los depósitos de cada UIT.

El calendario de desembolsos, es decir, las fechas exactas en que se entregará cada tramo del dinero solicitado.

¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO TIENES EN TU AFP?

Cada AFP en Perú proporciona un sistema online donde los afiliados pueden fácilmente verificar sus ahorros. Aquí te dejamos los enlaces directos para que puedas acceder a la información de tu cuenta en la AFP correspondiente: