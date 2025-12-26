La realización de diversos trámites en Perú, hoy puede llevarse a cabo sin necesidad de salir de casa, siendo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el organismo autónomo que pone a tu disposición una plataforma puntual para la consulta de estado entorno a gestiones vinculadas a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). En ese sentido, y a través de página web, hoy son millones los ciudadanos que pueden acceder a verificación de proceso para recojo efectivo de dicha cédula, y por ende enterarte si ya se encuentra en agencia.

CONSULTA EN LÍNEA EL ESTADO DE TU TRÁMITE PARA LA ENTREGA DE DNI

Actualmente, el Gobierno te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios, siendo la consulta de estado para la entrega de DNI aquella que puedes realizar de manera virtual siguiendo solo algunos sencillos pasos.

Según lo refiere el RENIEC oficialmente, mediante esta plataforma hoy tienes la chance de conocer a detalle e incluso hasta 1 mes después de que recibiste la cédula, el porcentaje de avance de trámite a fin de confirmarte si ya puedes acercarte a recogerla.

La información al respecto precisa que debes realizar los siguientes movimientos desde tu dispositivo móvil o PC si quieres verificar estado de trámite para entrega de DNI gestionado, tal y como lo detallamos a continuación:

Tras ingresar a link compartido líneas arriba, dirígete a “ Consulta por: Documento Nacional de Identidad - DNI ”, y selecciónala como opción.

”, y selecciónala como opción. Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

Asimismo, y con respecto a opciones que encontrarás dentro de página desarrollada por RENIEC, considera estos tipos de estado mediante los cuales puedes tener mayor conocimiento sobre gestión realizada para obtención de DNI, y así terminar dirigiéndote a agencia seleccionada durante trámite realizado:

INICIADO

- Trámite ingresado.

EN PROCESO

- Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6.

El recojo de DNI peruano, hoy puede monitorearse gracias a consulta habilitada mediante plataforma que desarrolla el RENIEC. (Fuente: El Peruano)

EN AGENCIA

- Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC.

ENTREGADO

- Ya recogiste tu DNI.

OBSERVADO/ANULADO

Cuando el trámite ha sido observado, puedes comunicarte al (01) 315-2700 o (01) 315-4000 anexo 1900, o también escribir al correo consultas@reniec.gob.pe.

A propósito de gestiones llevadas a cabo en oficinas del RENIEC o virtualmente, recuerda evitar pagar multa que figura establecida mediante la LEY 30338 si actualizas dirección de domicilio o estado civil consignado en DNI antes de los 30 días establecidos.

Es así como dicha normativa decretada por el Congreso de la República, y publicada el 27 de agosto de 2015, hoy continúa estableciendo castigo puntual hacia esos ciudadanos que durante el tiempo mencionado ascendente a un mes aproximadamente, omiten la rectificación de esos datos, entre otros como la firma, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que el “pago de una multa equivalente al 0,3 por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)” es el que debes cumplir si no solicitas actualización de dirección de domicilio o estado civil en DNI según el plazo determinado de manera puntual.

Tomando en consideración que al 2025 el valor de la UIT asciende a los 5,350 soles, hoy el monto que pasaría a cobrar el RENIEC de manera coactiva por dicha omisión, llega a los S/16.05 “salvo casos de dispensa por razones de pobreza”.

DESDE ESTA EDAD YA NO ES NECESARIO QUE LLEVES FOTO IMPRESA PARA TRÁMITE DE DNI

Diariamente, tanto menores como adultos nacidos sobre territorio peruano, deben concretar la obtención por primera vez o renovación de un DNI cuya fotografía impresa no debe ser llevada a oficinas del RENIEC a partir de contar con esta cantidad de años puntual.

Según lo precisa la propia entidad estatal mediante redes sociales, si tienes 7 o más en la actualidad, quedas exento de tener que tomarte una instantánea fuera de sus centros de atención, y más bien recibirla gratuita y directamente impresa dentro de la propia credencial.

El otorgamiento de dicho beneficio hoy implica que los menores con esa cantidad de años o mayores de edad, deban cumplir con asistir a oficinas habilitadas para trámite de DNI por parte del RENIEC, sin el uso de prendas de color blanco ni lentes, orejas descubiertas, ni tampoco llevando prendas en la cabeza.

ESTOS 5 PASOS TE AYUDARÁN A ACTUALIZAR TU FOTO DE DNI DESDE DISPOSITIVO MÓVIL

Hoy RENIEC a nivel nacional, te facilita el trámite para renovar DNI por caducidad, habilitando el aplicativo y también plataforma mediante los cuales tienes la chance de también actualizar fotografía sin realizar colas a las afueras de agencias.

Para ello, y estando en pleno 2025, la entidad te recomienda el uso de la App BioFacial que puedes instalar en tu dispositivo móvil iOS y Android también, con la finalidad de emitir una credencial nueva si así lo requieres, y hasta poder acceder al Registro Digital de Nacimiento solicitado.

A propósito del tema, te compartimos los 5 pasos que debes seguir para actualizar fotografía en DNI mediante dicho aplicativo desarrollado por el RENIEC:

1- Realiza el pago correspondiente mediante Págalo.pe o app móvil, introduciendo el monto de S/30 si tienes DNI azul o S/41 por DNI electrónico (DNIe).

2- Acto seguido, descarga la App DNI BioFacial mediante Play Store de Android, por ejemplo, y desde tu dispositivo móvil con datos o WiFi.

3- Ingresa al aplicativo colocando tu número de DNI registrado, y luego selecciona la opción “Renovación por Caducidad de DNI”.

4- El aplicativo te pedirá tomarte una fotografía para verificación de identidad, debiendo cumplir con las recomendaciones brindadas a fin de capturar la imagen adecuada.

5- Uno de los últimos pasos que debes seguir con respecto al trámite, establece el registro de foto como tal, teniendo hasta 7 oportunidades para escoger la que más te guste.

Cabe resaltar, que dicho trámite continuará hasta finalizar proceso, teniendo que ingresar a página web de RENIEC para puntualmente elegir oficina donde deseas recoger el DNI renovado, y completar diligencia de manera exitosa sin salir de casa.