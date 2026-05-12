Por Redacción EC

El pago digital en el transporte público ya es una realidad en distintas zonas del país, impulsado por el uso de herramientas como Yape, que permiten a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de manejar efectivo. Esta modalidad no solo reduce el contacto con dinero físico, sino que también incorpora ventajas adicionales para quienes utilizan la plataforma en su día a día. En ese contexto, la aplicación desarrollada por el Banco de Crédito del Perú viene sumando nuevas funciones orientadas a simplificar las operaciones dentro del sistema. Entre estas mejoras se incluye una sección especial diseñada para acelerar el envío de dinero, incorporando accesos directos que facilitan las transferencias y hacen más ágil la experiencia de uso dentro de la billetera digital. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.