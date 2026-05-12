El pago digital en el transporte público ya es una realidad en distintas zonas del país, impulsado por el uso de herramientas como Yape, que permiten a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de manejar efectivo. Esta modalidad no solo reduce el contacto con dinero físico, sino que también incorpora ventajas adicionales para quienes utilizan la plataforma en su día a día. En ese contexto, la aplicación desarrollada por el Banco de Crédito del Perú viene sumando nuevas funciones orientadas a simplificar las operaciones dentro del sistema. Entre estas mejoras se incluye una sección especial diseñada para acelerar el envío de dinero, incorporando accesos directos que facilitan las transferencias y hacen más ágil la experiencia de uso dentro de la billetera digital. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.

Yape sorprende con actualización: así serán ahora las transferencias en segundos

Desde su consolidación en el mercado en 2016, la aplicación Yape se ha mantenido como una de las principales billeteras digitales del país, ampliando progresivamente sus funciones y consolidando su uso en diversas operaciones cotidianas. Su evolución ha estado marcada por la incorporación de herramientas orientadas a mejorar la rapidez y simplicidad en las transacciones entre usuarios.

En su más reciente actualización, la plataforma asociada al Banco de Crédito del Perú ha incorporado una función que organiza automáticamente los contactos con quienes el usuario realiza transferencias con mayor frecuencia. Esta mejora permite acceder de forma más directa a un listado personalizado, optimizando el envío de dinero y reduciendo pasos dentro del proceso de operación.

Dentro de la propia interfaz de la aplicación Yape se ha incorporado una nueva opción denominada “Yaperos Frecuentes”, la cual facilita el acceso directo a los contactos con los que el usuario realiza envíos de dinero de manera habitual. Esta herramienta permite seleccionar rápidamente al destinatario sin necesidad de volver a ingresar su número telefónico o buscarlo manualmente, agilizando así el proceso de transferencia.

Con esta actualización, la plataforma impulsada por el Banco de Crédito del Perú busca optimizar la experiencia de uso dentro de su ecosistema digital, incorporando funciones que simplifican las operaciones cotidianas. Además de las transferencias, la billetera continúa ampliando sus servicios, permitiendo también el pago de diversos servicios y la adquisición de entradas para eventos deportivos y espectáculos, reforzando su posicionamiento como una herramienta integral de pagos digitales.

¿Qué hago en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

¿Qué son las Yape Promos y cómo se usan?

Las Yape Promos son descuentos exclusivos en productos y servicios a los que puedes acceder pagando con Yape. Encuéntralas en la sección de "Promos" de tu app.

Cada Yape Promo pertenece a una de estas 3 categorías:

Compra ahora: Toca en la promo de tu interés, yapea el monto indicado y canjéala siguiendo las indicaciones que aparecerán en pantalla. Compra en local: Dirígete al local del comercio, pregunta por la promo y yapea escaneando el código QR que te mostrarán. Compra en línea: Ingresa a la web/app del comercio y usa Yape como tu método de pago para acceder a la promoción (ingresa el cupón de descuento de ser necesario).

Podrás ver la categoría debajo de cada promoción.