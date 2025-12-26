La Nochevieja y la madrugada del 1 de enero suelen ser los momentos de mayor consumo de alcohol durante las fiestas de diciembre. Para quienes exceden en las bebidas, el amanecer del Año Nuevo puede resultar bastante incómodo. El exceso de alcohol suele causar resaca, con síntomas como náuseas, mareos y dolor de cabeza. Descubre cómo prevenir estas molestias incluso antes de comenzar la celebración. Eso sí, ten en cuenta que beber de más no es para nada recomendable.

¿Celebrarás Año Nuevo a todo dar? Estas recomendaciones te salvarán de la resaca del 1 de enero

1. Mantén tu cuerpo hidratado. El alcohol funciona como un diurético, lo que significa que dificulta la retención de agua en el organismo y provoca una mayor pérdida de líquidos a través de la orina. Esto puede causar dolor de cabeza, cansancio y sensibilidad a la luz si no te mantienes bien hidratado. Una buena práctica es alternar bebidas alcohólicas con agua para evitar emborracharse rápidamente y reducir la deshidratación.

2. Evita el paracetamol. Aunque muchos lo toman pensando que aliviará la resaca, en realidad puede ser perjudicial. El paracetamol es procesado por el hígado, y cuando hay alcohol en el cuerpo, sus efectos tóxicos pueden intensificarse, causando más daño que alivio.

3. Duerme lo suficiente. El alcohol altera la calidad del sueño, así que una de las formas más efectivas de recuperarte es asegurarte de descansar varias horas. Dormir bien ayuda a que el cuerpo se recupere y minimiza los síntomas de la resaca.

4. No sigas bebiendo. Existe la creencia de que continuar tomando alcohol “corta” la resaca, pero esto es falso. Seguir bebiendo solo eleva los niveles de alcohol en sangre, prolonga la embriaguez y retrasa la recuperación.

5. Come antes de beber. Consumir alimentos antes de beber retrasa la absorción del alcohol en la sangre, lo que mantiene los niveles más bajos y reduce la intensidad de los síntomas de la resaca. Es importante recordar que el exceso de alcohol siempre es dañino, especialmente para órganos como el hígado, que se encargan de metabolizarlo.

Frases para enviar por Año Nuevo 2026

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!

La riqueza del ser humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por hacerme millonario, ¡Feliz Año Nuevo!

¡Se viene el 2026! Estas son las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo

A continuación, te presentamos algunas de las cábalas más populares realizadas por los peruanos para recibir el Año Nuevo 2026:

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

