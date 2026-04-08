A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna. Hoy la noticia trasciende luego que a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), alzaran vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, y buscando sobrevolarlo para capturar datos científicos, documentar áreas nunca antes exploradas por el hombre, entre otros objetivos puntuales tras haber alcanzado a observar su cara oculta.

ESTE ES EL “LADO OCULTO” DE LA LUNA Y SU IMPORTANCIA, SEGÚN LA NASA

La NASA resulta crucial para el avance científico y tecnológico de la humanidad, siendo la exploración del espacio uno de esos objetivos que busca cumplir mediante misiones como el Artemis II.

A propósito de sobrevuelo logrado por parte del equipo que conforman los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, te contamos que la “tripulación fotografió y describió accidentes geográficos” del denominado “hemisferio oculto” de la Luna, y tales como “cráteres de impacto, antiguas coladas de lava y grietas y crestas superficiales” formadas a medida que iba evolucionando.

“También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar”, remarca la NASA mediante información compartida oficialmente, y tras completarse una misión Artemis II a partir de la cual lograron captarse los mejores ángulos de hasta la Cuenca Oriental del imponente cuerpo celeste rocoso que resulta crucial para la ciencia.

EL ARTEMIS II DE LA NASA Y SU HISTÓRICO DESPEGUE A LA LUNA

Han transcurrido 6 días desde que Orion alzara vuelo hacia la Luna, y mediante el cohete SLS, generando así gran expectativa a nivel global por llevarse a cabo una misión que tras más de 50 años comparte similitudes con el programa Apolo.

Desde la NASA, hoy se conoce que a través del histórico viaje, “los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado, (y) con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo”.

Ante lo expuesto, resulta importante destacar que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, buscan explorar el único satélite natural de la Tierra, y durante 10 días desde el 1 de abril “para llevar a cabo descubrimientos científicos”, poner a prueba los sistemas y el hardware de Artemis, y sobre todo ayudar a allanar el camino hacia una futura presencia humana sostenible en la superficie lunar.

ELLA ES CHRISTINA KOCH, LA PRIMERA MUJER EN SOBREVOLAR LA LUNA COMO ASTRONAUTA DE LA NASA

A nivel global, y tras más de 5 décadas, el lanzamiento de una misión lunar vuelve a generar expectativa, y esto mediante un Artemis II que cuenta con participación femenina gracias a Christina Koch.

La licenciada en Ingeniería Eléctrica y Física, y originaria de Grand Rapids, Michigan, hoy llama la atención de medios luego que a bordo de la nave Orion, y junto a Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen de la CSA, pasara a convertirse en la primera mujer e integrante de misión rumbo al único satélite natural de la Tierra.

“La Luna no es solo un símbolo para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, es un faro para la ciencia y para comprender de dónde venimos”, reflexionaba Christina Koch entorno a la importancia de dicho cuerpo celeste rocoso, y durante conferencia de prensa brindada de manera previa a una participación en Artemis II que considera “un increíble privilegio y responsabilidad”.

Según lo informa la NASA con respecto a la biografía de la primera mujer tripulante de una misión rumbo al único satélite natural de la Tierra, la ingeniera estadounidense es astronauta desde el 2013, y actualmente ejerce funciones como especialista de misión de programa que envía a especialistas entrenados y equipados a explorar la Luna, habiendo sido su puesto previo volando a bordo de la Estación Espacial Internacional (Expediciones 59, 60 y 61).