Una nueva propuesta de entretenimiento ha llegado a Lima para revolucionar el verano 2026. Se trata de un parque de diversiones que destaca por permitir el acceso totalmente gratuito a sus instalaciones, donde los asistentes solo deben abonar por el uso individual de cada juego mecánico, con boletos sumamente económicos que inician en los 10 soles.

Debido a su ubicación estratégica frente al litoral, garantiza una vista excepcional del océano mientras se disfruta de las máquinas, además de que ofrece una alternativa distinta a los parques tradicionales que suelen exigir un pago de entrada general. Descubre a continuación el nombre de este parque, la lista completa de sus atracciones y la mejor forma de llegar sin contratiempos.

¿CUÁL ES EL NUEVO PARQUE DE DIVERSIONES EN LA COSTA VERDE?

Se trata del recientemente inaugurado Pleyling Park, que se encuentra ubicado en el Circuito de Playas de Magdalena. El lugar combina la brisa marina con una oferta variada de adrenalina para todas las edades.

Gracias a su moderna iluminación, el recinto se mantiene vibrante desde el mediodía hasta altas horas de la noche, convirtiéndose en el plan ideal para familias y jóvenes que buscan ocio accesible.

¿QUÉ JUEGOS Y ATRACCIONES SE PUEDEN ENCONTRAR?

Dentro del perímetro de Pleyling Park se despliega una amplia gama de opciones diseñadas para captar el interés tanto de niños pequeños como de adultos amantes de las emociones fuertes. La selección de entretenimiento incluye:

Máquinas de adrenalina: Destacan el Evolution, el Barco Pirata y el siempre popular Tagada.

Atracciones de altura: La clásica Rueda de la Fortuna y las Sillas Voladoras para ver el litoral desde arriba.

Diversión infantil y familiar: El Gusanito, el Carrusel y los Trampolines para los más activos.

Competencia y destreza: Los tradicionales Carros Chocones y diversos puestos con juegos de feria.

Además de las máquinas, el espacio cuenta con diversos puestos de comida y venta de bebidas, según informa el diario La República.

¿CÓMO LLEGAR Y EN QUÉ HORARIOS VISITARLO?

El acceso a este punto recreativo es sumamente sencillo gracias a su posición en la zona baja de Magdalena. Quienes opten por ir en movilidad propia o servicio de taxi encontrarán áreas de estacionamiento habilitadas directamente en el Circuito de Playas. Por otro lado, para aquellos que prefieren el acceso peatonal, existen rutas mediante escaleras que conectan directamente con los distritos de San Miguel y Magdalena.

Respecto a la disponibilidad, el parque atiende de lunes a domingo, iniciando sus actividades a las 2 de la tarde y extendiéndose hasta las 11:00 de la noche, lo que permite aprovechar tanto el sol de la tarde como el frescor nocturno.

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS DE ENTRETENIMIENTO OPERAN EN LIMA?

Si bien Pleyling Park es la novedad del momento en la costa, la capital ofrece otros espacios consolidados para el ocio este verano. Cadenas como Coney Park, Coney Active y Happyland mantienen sus operaciones habituales dentro de diversos centros comerciales limeños. Estas opciones representan una alternativa ideal para quienes buscan diversión en ambientes cerrados o climatizados mientras realizan otras actividades de compras o paseo.

