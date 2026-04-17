Por Redacción EC

Conforme pasa el tiempo, las tramas de producciones cinematográficas varían de contenido, pero igualmente logran alcanzar cierta popularidad que las sitúan entre las mejores cada año. Hoy sin embargo, y desde Suecia, un proyecto artístico llama la atención rompiendo el molde en cuanto a duración de películas se refiere, ofreciendo así propuesta que como documental estrenado hace 13 años, ahora se le considera el más largo de la historia fílmica. A continuación, pasamos a contarte los detalles, en qué consiste, quiénes están detrás de la extendida grabación realizada entre Estocolmo y China, y mucho más.

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