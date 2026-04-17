Conforme pasa el tiempo, las tramas de producciones cinematográficas varían de contenido, pero igualmente logran alcanzar cierta popularidad que las sitúan entre las mejores cada año. Hoy sin embargo, y desde Suecia, un proyecto artístico llama la atención rompiendo el molde en cuanto a duración de películas se refiere, ofreciendo así propuesta que como documental estrenado hace 13 años, ahora se le considera el más largo de la historia fílmica. A continuación, pasamos a contarte los detalles, en qué consiste, quiénes están detrás de la extendida grabación realizada entre Estocolmo y China, y mucho más.

LA PELÍCULA MÁS LARGA DEL MUNDO E HISTORIA GRACIAS A MÁS DE UN MES DE DURACIÓN

Una gran variedad de proyectos artísticos vinculados al ‘sétimo arte’, han terminado viendo la luz desde que iniciara el siglo XXI, pero solo uno llama la atención debido a la duración de la denominada película más larga de la historia acumulando más de 50 mil minutos visualizados por parte de cinéfilos.

Hoy vamos a referirnos a la obra que trata sobre “el tiempo y el consumo”, y mediante film grabado, llamado “Logistics”, y proyectado en tiempo real, buscaba durante 37 días poner de relieve el acelerado avance del “transporte de mercancías lento y físico que sustenta nuestra realidad económica”.

Así lo remarcan Erika Magnusson y Daniel Andersson como artistas e impulsores de la película más larga de la historia, haciendo hincapié mediante página web oficial de proyecto artístico y experimental, que la financiación para lograr convertirlo en producto fílmico, “fue proporcionada por Kulturbryggan y la fundación Innovative Kultur”, y a partir de ello pudieron recorrerse las siguiente ciudades:

Estocolmo

Insjön

Gotemburgo

Bremerhaven

Rotterdam

Algeciras

Málaga

Shenzhen

Bao’an

“Una road movie de 37 días en el verdadero sentido de la palabra”, describen los suecos Erika Magnusson y Daniel Andersson a la película más larga del mundo e historia por alcanzar una duración ascendente a las 857 horas, es decir, 51 mil 420 minutos, y que fuera estrenada a inicios de 2012.

ESTA ES LA IMPACTANTE HISTORIA DEL NIÑO QUE INTERPRETÓ A E.T. EN ICÓNICO FILM

Han pasado 23 años desde que fuera estrenada a nivel global, y aún “E.T., El Extraterrestre” despierta más de una emoción a nivel cinematográfico, entregándonos historias desconocidas que causan asombro.

Con respecto a la interpretación del icónico alienígena creado por Steven Spielberg, hoy llaman la atención los detalles entorno a la vida de Matthew DeMeritt, el niño actor que nació sin piernas y con apenas 11 años terminó protagonizándolo.

De esa forma viene a confirmarse que detrás de E.T., en serio había alguien interpretando a aquella criatura humanizada, y de piel arrugada marrón, ojos enormes y movimientos torpes que enternecieron al público, y captaron la atención de medios como Paris Match.

“Por primera vez, me sentí reconocido”, expresó Matthew DeMeritt para dicha revista francesa a la cual le brindó declaraciones exclusivas acerca del popular alienígena que caracterizó, y el recuerdo de la vez cuando Steven Spielberg lo presentó así oficialmente.

Con respecto a su historia viviendo sin piernas, resulta importante destacar que desde pequeño rechazaría andar en silla de ruedas, ya que “nunca quise que me vieran como el ‘niño discapacitado’“.

Más de 2 décadas después, Matthew DeMeritt revela mediante Paris Match, que Carlo Rambaldi, responsable de los efectos especiales de “E.T., El Extraterrestre”, sería quien lo vería montando skate, y a partir de ello Steven Spielberg quedaría encantado con la posibilidad de poder haber encontrado al actor ideal para interpretar dicho personaje.

“Vi a este chico sobre un skateboard, avanzando con las manos. Me pareció increíble”, recuerda también Henry Thomas, el intérprete de Elliott, uno de los niños que cobijaría al alienígena abandonado, y desde entonces protagonizaría instantes conmovedores para la audiencia.

Cabe resaltar en relación a la participación de Matthew DeMeritt como E.T,, que además de él, Tamara De Treaux y también Pat Bilon, terminaron disfrazándose como el afamado extraterrestre, y durante instantes puntuales dirigidos por parte de Steven Spielberg.

LAS PLATAFORMAS DONDE HOY PUEDES VER LA PELÍCULA “E.T., EL EXTRATERRESTRE”

A pesar del tiempo transcurrido, existen películas cuya trama no pasa de moda, y aún en pleno siglo XXI, continúan en cartelera gracias a las principales plataformas de streaming del mundo.

Hoy la obra de Steven Spielberg llamada “E.T.”, puede verse y disfrutarse a través de Netflix, y Prime Video que la presenta como la historia de ciencia ficción donde “un pequeño extraterrestre de otro planeta queda abandonado en la Tierra cuando su nave se olvida de él“.

“Un chico solitario se hace amigo de un extraterrestre y trata de ayudarlo a regresar a su casa, mientras lo protege de los agentes del Gobierno que lo busca”, remarca el primero de los servicios de streaming mencionados, haciendo hincapié que el film de 1982, y ganador de 3 Oscar, tiene una duración de 1 hora con 49 minutos.