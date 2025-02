En el Perú, los feriados representan una gran oportunidad para la mayoría de ciudadanos debido a que utilizan estos días inhábiles para salir de la rutina, como salir de viaje a algún destino turístico o simplemente se quedan en casa para pasar más tiempo con la familia realizando diferentes actividades. Por ello, de acuerdo con el calendario peruano, se aproxima un nuevo y primer feriado largo del año en abril, tanto para el sector público y privado. De esta manera, los trabajadores que laboren durante esos días festivos tienen derecho a recibir un pago extra, según el Decreto Legislativo N° 713. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER FERIADO LARGO EN PERÚ?

El primer feriado largo del año se llevará a cabo en Semana Santa, es decir, el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden al Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente. A estas fechas se suman el sábado 19 y domingo 20 de abril, que son días habituales de descanso, por lo que será posible disfrutar de cuatro días libres seguidos. Estos feriados nacionales permitirán que los trabajadores, tanto del sector público como del privado, puedan descansar. En el caso de los días no laborables, está dirigido al sector estatal, pero para el sector empresarial no será obligatorio, a menos que exista un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°713, los empleados que trabajen en días festivos tienen derecho a un pago extra si no cuentan con un día de descanso compensatorio.

El primer feriado largo del año se llevará a cabo en Semana Santa, es decir, el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden al Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA EN PERÚ?

El periodo de 7 días que celebra la Iglesia católica y sus fieles devotos anualmente constituyen los momentos e instantes más importantes para el cristianismo. La festividad de la Semana Santa rememora la etapa que vivió Jesús de Nazaret desde su entrada a Jerusalén, pasando por la última cena, “vía crucis”, muerte en la cruz y posterior resurgimiento, y por ello cada día tiene una denominación especial aunque siempre unida a la palabra “santidad”. Cabe resaltar, que durante abril las fechas más destacadas de la conmemoración de la Pasión de Cristo en Perú, serán a partir del Jueves Santo (17), pasando por el Viernes 18 y hasta el Domingo de Resurrección (20), también conocida como Pascua.

El primer feriado largo del año se llevará a cabo en Semana Santa, es decir, el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden al Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

El primer feriado largo del año se llevará a cabo en Semana Santa, es decir, el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden al Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS EN 2025?

De acuerdo con el calendario nacional 2025, el Perú contará con 16 feriados nacionales, ya sea por festividades religiosas o cívicas, que permitirán a los ciudadanos salir de la trajinada rutina y planear diversas actividades. Además, los trabajadores tienen derecho a tomarse el día libre y, por lo tanto, recibir una remuneración por dicho descanso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del D.L. N° 713. A continuación, te presentamos el listado de feriados:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados en febrero 2025

Marzo

No hay feriados en marzo 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados en setiembre 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre