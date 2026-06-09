Por Kenyi Peña Andrade

El mes de junio ofrecerá una nueva oportunidad para que los amantes de la astronomía disfruten de una serie de eventos que adornarán el cielo nocturno. Desde cambios en la apariencia de la Luna hasta otros fenómenos visibles a simple vista, el calendario astronómico promete momentos de gran interés para quienes acostumbran observar el firmamento. Como ocurre cada año, las distintas fases lunares serán protagonistas durante varias jornadas, marcando fechas clave para aficionados, fotógrafos y observadores que siguen de cerca los movimientos de nuestro satélite natural. Estos eventos suelen despertar gran expectativa debido a la belleza visual que ofrecen y a la posibilidad de apreciarlos sin necesidad de instrumentos especializados. Sin embargo, la observación de estos fenómenos dependerá de factores como la ubicación geográfica, la contaminación lumínica y las condiciones meteorológicas presentes en cada zona. Por ello, resulta recomendable conocer con anticipación las fechas más relevantes para no perderse ninguno de los espectáculos celestes programados para este mes. A continuación, revisa el calendario lunar completo y descubre cuándo podrán apreciarse las principales fases de la Luna durante junio.