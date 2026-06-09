El mes de junio ofrecerá una nueva oportunidad para que los amantes de la astronomía disfruten de una serie de eventos que adornarán el cielo nocturno. Desde cambios en la apariencia de la Luna hasta otros fenómenos visibles a simple vista, el calendario astronómico promete momentos de gran interés para quienes acostumbran observar el firmamento. Como ocurre cada año, las distintas fases lunares serán protagonistas durante varias jornadas, marcando fechas clave para aficionados, fotógrafos y observadores que siguen de cerca los movimientos de nuestro satélite natural. Estos eventos suelen despertar gran expectativa debido a la belleza visual que ofrecen y a la posibilidad de apreciarlos sin necesidad de instrumentos especializados. Sin embargo, la observación de estos fenómenos dependerá de factores como la ubicación geográfica, la contaminación lumínica y las condiciones meteorológicas presentes en cada zona. Por ello, resulta recomendable conocer con anticipación las fechas más relevantes para no perderse ninguno de los espectáculos celestes programados para este mes. A continuación, revisa el calendario lunar completo y descubre cuándo podrán apreciarse las principales fases de la Luna durante junio.

Junio llega con un espectáculo celestial: estos son los eventos astronómicos más esperados del mes

• 12 de junio: El satélite natural de la Tierra aparecerá muy próximo a Mars en la región de la constelación de Aries.

• 14 de junio: Durante las primeras horas del día, la Luna compartirá protagonismo con Jupiter, el planeta más grande del sistema solar.

• 16 de junio: Será el turno de Venus, que destacará junto a la Luna en la constelación de Géminis, ofreciendo uno de los encuentros más brillantes del mes para los observadores.

Calendario astronómico en lo que resta del año

29 de junio: Luna del Ciervo

Luna del Ciervo 28 de julio : Luna del Esturión.

: Luna del Esturión. 27 de agosto: Luna de Cosecha.

Luna de Cosecha. 25 de septiembre: Luna del Cazador.

Luna del Cazador. 25 de octubre: Luna del Castor.

Luna del Castor. 24 de diciembre: Luna Fría (Una Navidad iluminada por el plenilunio).

Eclipses que ocurrirán en lo que resta del 2026

Eclipse Solar Total (12 de agosto de 2026): El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas.

El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas. Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto de 2026): Visible en América, Europa y África.

Sigue estas recomendaciones para observar el cielo

Para observar estos fenómenos astronómicos se recomienda alejarse de las zonas con contaminación lumínica y ubicarse en espacios abiertos o rurales que permitan una mejor visibilidad del cielo.

También es útil apoyarse en aplicaciones de astronomía como SkyView o Stellarium para identificar con precisión la posición de la Luna y los planetas.

En el caso del eclipse solar del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.