Durante los últimos días, se viene especulando de que Julio César Uribe estaría pensando en postularse para ser el próximo presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De esta manera, un medio de comunicación nacional tomó la decisión de entrevistarlo para preguntarle sobre esta posibilidad. Todos los detalles sobre sus declaraciones en esta nota.

¿QUÉ OPINÓ JULIO CÉSAR URIBE SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER PRESIDENTE DE LA FPF?

Julio César Uribe brindó unas declaraciones a Radio Ovación, en la cual mostró sus pretensiones por postular a la presidencia de la FPF, pues la intención del exfutbolista es contribuir con el país. Como se sabe, el exseleccionado nacional no dirige un equipo desde 2021 cuando fue entrenador de Alianza Universidad de Huánuco.

“Lo único que quiero reiterar es lo que siempre he tenido en la mente y el corazón, donde sea útil ahí estaré para servir a mi país y ayudar a la gente a que alcance su propósito de vida de manera que pueda sustentar lo que alcanzó con esfuerzo, disciplina, humildad, que es lo que mucha gente no conoce de uno”, dijo al inicio.

Aunque, no dejó en claro si participará de las elecciones del siguiente año, Uribe mencionó que no tiene pretensiones políticas en el fútbol, sino todo lo contrario, colaborar poniendo todo su aprendizaje como jugador y entrenador. “Donde uno pueda ser útil para servir a que nuestro fútbol se distinga, ahí podría estar. Donde pueda servir a los demás, ahí estaré (...) No tengo pretensiones políticas, lo mío es el fútbol, el deporte y conozco bastante bien el camino de lo que ello significa”, sostuvo.

“El cambio pasa por nosotros, que mi sonrisa no signifique quitársela a otro. Creo que conozco los caminos para no lastimar a nadie, sino para generar reflexiones y buscar que todos sonrían y ese debe ser el propósito de todo aquel que está a la cabeza de una institución, de un club o de una empresa”, añadió para dicho medio.

¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR URIBE SOBRE LA SELECCIÓN FEMENINA SUB 20?

En la misma entrevista, Julio César Uribe no dejó pasar la oportunidad para aplaudir el buen rendimiento que ha tenido hasta ahora la Selección Femenina Sub 20 que logró clasificar al hexagonal del Sudamericano 2024. Dicho torneo internacional brinda varios cupos para el próximo mundial que se llevará a cabo en Colombia.

“Es algo que hay que felicitar, saludar y hacer la fuerza positiva para que se consolide esa posibilidad. Todo lo que sea éxito hay que saludarlo como tiene que ser, nos hace mucho falta”, indicó el ‘Diamante’.

Como se recuerda, la Selección Peruana Femenina Sub 20 consolidó su pase al hexagonal final de la categoría luego de obtener dos victorias, un empate y una derrota. Y es que, en la primera fecha, empató 1-1 con Argentina. Luego en la segunda jornada, pudo derrotar por 2-0 a Ecuador. En la tercera ronda, fue derrotado ante Paraguay por 2-1. Y al final, en la última fecha, ganó 2-1a Uruguay.