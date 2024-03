Cada vez que desarrolla un examen de admisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconocida como la Decana de América, concentra una gran número de postulantes que compiten por una vacante, los cuales suelen ser en su mayoría escolares. Prueba de esto es el último examen de admisión de la institución, ya que contó con muchos jóvenes que aún se encontraban en el colegio.

Muchos de los escolares que postularon al reciente examen, que se desarolló en la quincena del presente mes, lograron obtener una vacante tras lograr el puntaje requerido para la carrera de su elección. Sin embargo, es importante mencionar que los jóvenes que aún asisten al colegio e ingresaron a la universidad, no podrán reclamar su derecho a ingreso debido a que les falta un documento que es indispensable para cursar sus estudios universitarios.

¿QUÉ DOCUMENTO NECESITAN LOS ESCOLARES QUE CONSIGUIERON UNA VACANTE EN LA UNMSM PARA ESTUDIAR EN LA INSTITUCIÓN?

Es un hecho que la UNMSM no prohíbe que los escolares midan sus conocimientos en los exámenes de admisión que ejerce, pero en caso de que estos alcancen una vacante, desafortunadamente no les permitirá integrarse a las clases si no cuentan con sus Certificados de Estudios, los cuales son otorgados tras finalizar quinto de secundaria.

Según recoge Exitosa del artículo 57 del reglamento de admisión del centro de estudios superior, los certificados deben entregarse tras superar el examen de admisión, y en caso de que no suceda, se perderá automáticamente el derecho a ingreso.

“El postulante que alcance una vacante por la modalidad de educación básica regular (EBR) o educación básica alternativa (EBA) deberá entregar: a) los certificados de estudios originales completos y sin enmendaduras (constancia de logros de aprendizajes) con las calificaciones aprobatorias de los cursos de la educación básica regular o educación básica alternativa, con nombres y apellidos según su DNI vigente. b) En el caso de certificados de estudios obtenidos en el extranjero, estos deberán estar visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y convalidados por el Ministerio de Educación”, se puede leer en el documento de la UNMSM.

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es el centro de enseñanza superior más antiguo del Perú, además de que es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como “Universidad del Perú, Decana de América”.

Esta institución pública ubicada en la ciudad de Lima es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su “tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es referida muchas veces como un reflejo del Perú por manifestar los avances y limitaciones que eventualmente tiene el país, además de la valorada diversidad, preparación y activismo de su alumnado.