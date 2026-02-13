Viernes 13: Esta es la historia detrás del considerado “día de mala suerte”

Llegó el viernes 13, considerado un día de mala suerte desde hace muchas décadas y que, hasta ahora, debido a la superstición de muchas personas, conlleva a realizar o tomar decisiones como, por ejemplo, pasar por debajo de una escalera o evitar cruzarse con un gato negro, entre otros. Según este grupo de personas, llevar a cabo estas acciones atraería energías negativas para sus vidas. Sin embargo, pocos conocen el significado que tiene este número en la religión católica, y cómo se ha vuelto una paranoia a nivel mundial. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ EL VIERNES 13 ES CONSIDERADO UN DÍA DE MALA SUERTE?

A lo largo de la historia de la humanidad, han surgido diversos acontecimientos catastróficos específicamente en un ‘viernes 13′, lo que propició que la creencia sobre el concepto de ‘mala suerte’ tomara forma, y que algunas personas en el mundo creyeran de manera extrema que, por ejemplo, salir de casa o realizar ciertas acciones mencionadas líneas arribas podría originar que algo malo les sucediera.

Con respecto a la religión católica, esta influye ciertamente en el imaginario colectivo vinculado a la desdicha que persigue a este día y que se propagó a nivel mundial, ya que se dice que Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, fue el invitado número 13 en la Última Cena, mientras que la crucifixión de Jesús ocurrió un viernes, también conocido como el ‘Día del Verdugo’ y que en el Apocalipsis, capítulo 13, está representado por el anticristo y a la bestia.

El viernes 13, considerado un día de mala suerte desde hace muchas décadas y conlleva a muchas personas tomar diversas decisiones.

Por consecuencia, algunas aerolíneas han reportado una disminución en el número de pasajeros. Por su parte, en algunos hoteles y edificios, no existe el piso 13 (es decir, se pasa directamente del piso 12 al 14). Además, las empresas han señalado que en este día se toman menos acuerdos, menos bodas y se realizan menos decisiones importantes. Incluso, los psicólogos reconocen este fenómeno llamándolo como paraskevidekatriafobia, inventado por el Dr. Donald Dossey, como miedo al viernes 13.

¿QUÉ HECHOS OCURRIERON UN VIERNES 13 EN EL MUNDO?

Viernes 13 de octubre de 1307: La tradición sostiene que la "mala suerte" comenzó cuando bajo las órdenes de Felipe IV, rey de Francia, un grupo de caballeros templarios fue capturado, juzgado y condenado por supuestos crímenes en contra de la cristiandad

Viernes 13 de agosto de 1521: Fin del Imperio Azteca ocurrido cuando la ciudad de Tenochtitlan se rindió ante el asedio de Hernán Cortes, y los mexicas fueron masacrados y Cuauhtémoc ejecutado.

Viernes 13 de enero de 1939: En dicha fecha y año ocurrió el mayor desastre ambiental de Australia provocado por un incendio forestal que arrasó el terreno dejando grandes áreas de suelo fértil inutilizadas durante más de 4 décadas, y a su paso 71 personas y más de 1000 casas dañadas.

Viernes 13 de setiembre de 1940: Cinco explosivos detonaron en la capilla del Palacio de Buckingham producto de la estrategia de bombardeos permanentes sobre Reino Unido conocida como Blitz, y liderada por Hitler.

Viernes 13 de noviembre de 1970: El ciclón Bohla asoló la costa sur de Asia causando la muerte a más de 500 mil personas solamente en Bangladesh.

FRASES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES EN VIERNES 13

A continuación, te presentamos las mejores frases recogidas por la plataforma Tikitakas para que lo compartas con tus amistades durante este viernes 13: