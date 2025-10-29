Ancestral y milenariamente, el Día de Muertos representa la veneración mexicana en toda la expresión de la palabra, y esto por mantener viva la imagen de aquellas personas que dejaron de existir debido a diversos motivos. En ese sentido, la reunión como tal, logra hacerse sentir también sobre algunas ciudades puntuales de Estados Unidos, siendo California la urbe donde diversas actividades terminan realizándose para conmemorar dicha efemérides.

DE QUÉ FORMA CALIFORNIA CONMEMORA EL DÍA DE MUERTOS EN ESTADOS UNIDOS

Anualmente, no solo México, sino también España, e incluso Estados Unidos, conmemoran el Día de Muertos como el mítico evento que privilegia el recuerdo sobre el olvido de nuestros seres más queridos, y mediante diversas actividades alegóricas, termina siendo celebrado hasta en ciudades norteamericanas como California.

Con respecto a esta efemérides, resulta importante destacar la gran cantidad de ciudadanos aztecas que viven en dicha urbe, y dada la cercanía a su país de origen sobre todo, festejándose así a través de la activación de los siguientes eventos programados anualmente:

Hollywood Forever

- La vigésima sexta edición de evento que reúne a los mexicanos y propios estadounidenses, ofrece desde gastronomía mediante la presentación de platos típicos, hasta Plaza Infantil, y representaciones de rituales aztecas, exhibiciones de arte, danzas tradicionales, entre otros ambientes, y todo solamente el 1 de noviembre.

Gloria Molina Grand Park

- Exposición gratuita de altares creados por artistas locales y organizaciones comunitarias, es lo que te ofrece actividad habilitada desde el 25 de octubre, y hasta el domingo 2 de noviembre como un espacio de recuerdo y sanación.

Asimismo, San Diego activa el tradicional Old Town San Diego State Historic Park para conmemorar el Día de Muertos entre el 1 y 2 de noviembre, teniendo la chance de hasta apuntarte a un taller de pintura de calaveras de azúcar, y honrar a tus seres queridos fallecidos “escribiendo su nombre en la mariposa de madera que cuelga junto al Altar Comunitario”.

ESTOS MENSAJES PUEDES DEDICARLE A TU SER QUERIDO FALLECIDO CONMEMORANDO EL DÍA DE MUERTOS 2025

Producto de orígenes indígenas y prehispánicos que datan desde antes que los conquistadores españoles llegaran a colonizar el país azteca, el Día de Muertos en México de cada 1 de noviembre, se celebra con gran entusiasmo y devoción por la tradición católica que repercute en ella, y gracias también a la incorporación de variados elementos, entre ellos hasta los gastronómicos, que terminan marcando la diferencia.

Así como en el Perú, por ejemplo, es festejado con un feriado el Día de Todos los Santos, en territorio azteca la efemérides empieza a conmemorarse desde el 28 de octubre, fecha en la cual se cree fervientemente que existen almas ligadas a fallecimientos trágicos por violencia o accidentes, que bajan al plano terrenal, y en ese caso puntual las ofrendas van dirigidas hacia esos espíritus por parte de cada ser querido.

Como parte de la variedad de actividades vinculadas al Día de Muertos celebrado en México, y otro países latinoamericanos, muchas personas desean enviar y compartir algunos de los siguientes mensajes o frases que buscan fortalecer la memoria y consolidar así cada ritual privilegiando el recuerdo sobre el olvido:

Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo

Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo

Para todo hay maña, menos para la muerte

Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir / Thomas Campbell

Al igual que un día bien aprovechado trae buen sueño, una vida bien aprovechada trae una muerte feliz / Leonardo da Vinci

El muerto al pozo y el vivo al gozo

El catolicismo de millones de personas, y no solo sobre territorio mexicano, permite que el Día de Muertos termine convirtiéndose en todo un acto conmemorativo cuya trascendencia desde la época prehispánica, hoy repercute en una sociedad con memoria, y amor por quienes ya no están físicamente a su lado, pero a través del rezo, pueden llegar a manifestarse de algún modo.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE CONMEMORAR EL DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES?

En México, el Día de los Muertos festejado con algarabía y mucho color, tiene su origen desde hace más de 3 mil años como parte de la temporada de cosecha del pueblo azteca entre los meses de setiembre y noviembre, de acuerdo a información compartida por la plataforma oficial del Gobierno.

La milenaria efemérides combina las tradiciones católicas europeas del Día de Todos los Santos de cada 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos con los rituales mexicanos de honrar a los fallecidos, recordando que en la época prehispánica el culto a la muerte era considerado uno de los elementos básicos de la cultura.

Asimismo, el relato histórico de los orígenes del Día de los Muertos, narra que el pueblo teotihuacano acostumbraba a practicar intensos rituales con el propósito de que el difunto llegue en buen estado a uno de los 4 paraísos, y dichas liturgias ceremoniales contenían comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas.

Cabe resaltar, que la muy antigua tradición con raíces en la cultura indígena, también, se conmemoraba en culturas aborígenes como la totonaca, mexica, purépecha y maya, entre la última semana de octubre, y hasta los primeros días de noviembre, periodo en el cual el fallecimiento era concebido como el inicio del viaje hacia el Mictlán (lugar de los muertos), y el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con el Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y la Mictecacíhuatl (señora de los muertos).