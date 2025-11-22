En la actualidad, una cuenta en divisas es un tipo de cuenta bancaria que permite a las personas almacenar y gestionar fondos en monedas extranjeras, en lugar de hacerlo en la moneda nacional, siendo muy beneficiosa para muchos de ellos. Por lo general, resultan especialmente útiles para quienes perciben ingresos o realizan pagos en moneda de otro país, así como para quienes buscan resguardarse de la volatilidad cambiaria o diversificar sus ahorros. De hecho, este puede ser utilizada para realizar diversas operaciones financieras, como transferencias, depósitos y retiros. Ante ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha puesto a disposición sus servicios para que sus clientes puedan abrir este tipo de cuentas y acceder a la compra de dólares a su tasa oficial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ABRIR UNA CUENTA EN DIVISAS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA?

Según medios locales, el Banco de Venezuela ofrece a sus usuarios la posibilidad de abrir cuentas en divisas de forma rápida y segura, además de facilitar la adquisición de dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). De esta manera, la plataforma BDVenlínea personas (LINK) se ha convertido en una buena alternativa para quienes deseen acceder a este producto bancario, evitando salir de casa o trabajo. Así, entre las ventajas que ofrece contar con esta cuenta es que no requiere un monto mínimo, se puede usar la misma tarjeta de débito de la cuenta en moneda nacional y está exenta del cobro de intereses. A continuación, te presentamos el paso a paso para abrir una cuenta en divisas en el BDV:

Acceder con usuario único y contraseña.

Navegar a Divisas > Apertura de cuenta.

Completar información como tipo de cuenta y oficina tutora.

Confirmar la solicitud y autenticarse.

Descargar o imprimir el comprobante con el número de cuenta asignado.

¿CUÁNTO GANAN APROXIMADAMENTE LOS TRABAJADORES EN VENEZUELA?

Es bien sabido que miles de personas buscan ingeniárselas para obtener ganancias que les permitan vivir con mayor tranquilidad en Venezuela, pues la crisis que atraviesa el país afecta diariamente a la población. De esta manera, un creador de contenido venezolano llamado Ey Graffe visitó las principales calles de Caracas y Valencia con el objetivo de entrevistar a barberos, promotores y otros vendedores informales, quienes viven del día a día en el país. En el video publicado en YouTube, un vendedor de frutas señaló que la situación actual en el país es complicada, ya que, al no registrar muchas ventas, sus productos se descomponen. Por ello, indicó que sus ganancias diarias apenas alcanzan los 10 dólares.

“Ahorita la cuestión está un poco dura y la mercancía se pudre. De ganancia a veces uno se gana entre 10 a 15 dólares al día. Yo vengo aquí todo el día. Siempre es para uno sobrevivir”, contó el trabajador venezolano. Por su parte, una ciudadana, quien se desempeña como vendedora de cafés e infusiones desde hace dos años, reveló que trabajando solo durante las tardes suele ganar 300 dólares aproximadamente. Aunque, a pesar de obtener buenos ingresos, la mujer señaló que no le alcanza para cubrir las necesidades del hogar. “Hace dos año trabajo solo en las tardes porque en las mañanas cuido a mi bebé. En la semana puede ser como 300 dólares algo así. Pienso continuar en esto porque soy dueña de mi propio tiempo”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO